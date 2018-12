Giro Presepi a Casarsa

Natale da vivere a Casarsa della Delizia, dove il tessuto urbano per tutto il periodo delle feste sarà costellato da presepi che, lungo cinque tappe, rappresenteranno un unico grande itinerario dedicato alla Natività. Queste opere, inserite nel Giro Presepi Fvg del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia sostenuto dalla Fondazione Friuli, sono stati realizzati da abili maestri presepisti. La rassegna casarsese vede la collaborazione della Pro Casarsa della Delizia con la Città di Casarsa della Delizia e le associazioni il Disegno, Borgo Runcis, La Beorcja e della cooperativa sociale Il Piccolo Principe.

“Invitiamo tutti - ha dichiarato il presidente della Pro Casarsa Antonio Tesolin - a visitare queste cinque tappe, ognuna delle quali unisce il senso religioso della Natività a quello di valorizzazione di alcuni degli angoli più caratteristici del nostro territorio comunale: per questo abbiamo riunito tutti i punti presepiali in una mappa realizzata dagli uffici della Pro Loco. Un’occasione per fare festa tutti insieme, senza scordarci l’altro appuntamento che abbiamo promosso per il periodo delle feste, il cinema per i bimbi il 30 dicembre alle 16 con la storia natalizia del Grinch al teatro Pasolini”.

Ecco i cinque siti presepiali.

Il presepe itinerante della Parrocchia di Casarsa parte dal sagrato della Chiesa Parrocchiale e coinvolge di anno in anno sempre più strade e angoli del paese. Una sorta di cammino, curato da Parrocchia e associazione Il Disegno, che culmina con la Sacra Famiglia in un messaggio di pace, gioia e speranza. I personaggi che compongono l’opera sono ricostruiti a grandezza naturale e con materiali poveri, arricchiti dalla creatività e dalla fantasia di fanciulli, bambini e genitori. Questo presepe sarà visitabile tutti i giorni dall’8 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019.

Sempre a Casarsa sarà possibile a tutti visitare il presepe “Una finestra sul Natale” del Centro Socio Occupazionale Il Piccolo Principe di Casarsa in via Vittorio Veneto 22/G. Allestito sul davanzale di una finestra del centro stesso, l’opera è costituita da statue in resina che insieme compongono la scena presepiale di ispirazione tradizionale. Anche questo presepe sarà visitabile tutti i giorni dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

A San Giovanni, porte aperte della Chiesa di Sant’Urbano in Borgo Runcis. Qui infatti è allestita la mostra presepiale La vita nella vite. La rassegna è costituita da 201 presepi realizzati a mano su tronchi e radici di vite da Alberio Castellarin. La vite, ormai “spremuta fino all’osso” e vecchia, rinasce attraverso le realizzazioni dell’artista che sceglie di recuperarla e le conferisce nuova vita e nuovi significati. La mostra sarà visitabile dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Domenica ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00 Lunedì 24, Martedì 25 e Mercoledì 26 dicembre ore 15.00-18.00. Si effettuano visite guidate previa prenotazione telefonica (per info: Alberio Castellarin 327-840714 ).

Sempre a San Giovanni, in via Tofane 1, quarta edizione dello spettacolare presepe in movimento realizzato dal giovane talentuoso artista locale Mirco Casotto. La Natività è inserita in un ambiente rurale del secolo scorso dove sono ricostruiti i mestieri artigianali di un tempo, accompagnati dalle scene di vita quotidiana e di lavoro nei campi e nelle stalle. Molti sono i personaggi, tutti in movimento, in armonia con le scenografie costruite e dipinte interamente a mano. Predisposto su più piani, il presepe accoglie il visitatore con effetti sonori e luminosi. Esterno abitazione privata. Il presepe sarà visitabile dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, nelle seguenti giornate: dal Lunedì al Sabato dalle ore 16.00 alle 19.00, la domenica e i festivi dalle ore 14.00 alle 19.00 Si effettuano visite guidate previa prenotazione telefonica (per info: Mirco Casotto 349-3761398).

Da non perdere poi, il caratteristico presepe sotto i gelsi che dona all’antica chiesetta di Sant’Antonio Abate a Versuta un’atmosfera particolare e preziosa (a cura dell’associazione La Beorcja). Il presepe e composto da sagome forgiate in legno e plastica. Da quest’anno si inserisce una pregevole rassegna di presepi realizzati da artisti locali allestita all’interno della chiesetta con opere di diversa ambientazione, fattura, materiali e pregio artistico: scolpiti in legno da Giuliano Sessolo ed Eugenio Rosa, realizzati in ferro da Gino Cristante e in terracotta da Giuseppe Nogarotto. Il presepe esterno è visitabile tutti i giorni. La mostra collocata all’interno della Chiesetta, segue i seguenti orari: dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, il sabato dalle ore 15.00 alle 18.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 Lunedì 24, Martedì 25 e Mercoledì 26 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00.