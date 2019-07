Gli altri lidi preferiti dai goriziani

Come al mare, senza andare al mare. Sono sempre di più i goriziani che, per sfuggire al caldo torrido che avvolge la città in queste prime settimane d’estate, e per concedersi qualche ora di relax senza dover necessariamente mettersi al volante o svuotare il portafoglio, scelgono di restare in città e frequentano quelli che potremmo definire i ‘lidi’ di Gorizia, la piscina e l’Isonzo.

La grande struttura comunale di via Capodistria (gestita dalla Gorizia Nuoto) infatti è da anni molto di più di un semplice impianto sportivo, e nella bella stagione con l’apertura della vasca esterna diventa qualcosa di molto simile ad una spiaggia urbana. In media durante la settimana le presenze si contano nell’ordine di 350 al giorno, mentre nei weekend, il sabato e la domenica, si sale anche fino a 550 o 600 ingressi al giorno.



Così la Gorizia Nuoto ha deciso quest’anno di anticipare l’apertura della piscina, la domenica, già alle 9.30, per accogliere chi vuole fare un tuffo nelle ore più fresche della giornata. “Dobbiamo dire che sin qui i riscontri che abbiamo sono ottimi, e il mese di giugno è stato molto positivo - dice Martina Gratton, della Gorizia Nuoto -. Merito ovviamente anche del meteo. Abbiamo sistemato anche l’area verde attorno alla vasca, ricavando un’area giochi per i bimbi e aumentando le zone d’ombra, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini”. Famiglie (e non soltanto) che scelgono di restare in città anche per motivi economici (tra i pacchetti offerti dalla piscina è a disposizione anche l’ingresso giornaliero per due adulti e un bambino a 12 euro) evitando file e ansiose ricerche di parcheggi nelle località balneari della costa.



Nell’impianto goriziano di via Capodistria arrivano in tanti anche molti sloveni residenti a Nova Gorica.

Del resto, avviene altrettanto con il percorso inverso, dall’Italia alla Slovenia, perché ci sono anche i goriziani che optano per la piscina della cittadina slovena, ritenuta un’altra valida alternativa al mare.

Oltreconfine, ad attirare molti amanti della tintarella, c’è anche la struttura del Kayak center di Salcano, dove si trovano lo ‘stadio’ dello slalom e la spiaggetta sull’Isonzo. Perché in molti, all’acqua salata dell’Adriatico e a quella delle piscine, preferiscono soprattutto le acque gelide e smeraldine del fiume, che in Slovenia può contare anche su servizi e attrezzature gradevoli. E’ in fondo il sogno che sta coltivando, non senza difficoltà, pure Gorizia, che nei prossimi anni tenterà di realizzare una ‘Isonzo beach’ nell’area del parco di Piuma, in attesa di vedere anche il tratto italiano del fiume tornare finalmente ripulito e balneabile.