Il Fvg si presenta a Berlino

L'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, parteciperà domani all'Internationale Tourismusboerse (Itb) a Berlino, la fiera internazionale del turismo che rappresenta un evento leader a livello mondiale per tutti gli esperti e operatori di settore. Si tratta di un appuntamento di grande visibilità in cui verranno presentati, con la collaborazione di PromoTurismoFvg, alcuni case history del Friuli Venezia Giulia.

L'assessore parteciperà all'inaugurazione dello stand dell'Enit, alla presenza del ministro al Turismo Gian Marco Centinaio, nel padiglione Italia che ospiterà 150 operatori italiani di cui 10 del Friuli Venezia Giulia.

"E' la fiera b2b per eccellenza in Europa, un evento di grande rilevanza - riferisce Bini - dove promuovere le nostre eccellenze e incentivare il turismo incoming internazionale. E' un punto di incontro di domanda e offerta, ma anche di tutti i protagonisti del mondo turistico: dai tour operator alle catene alberghiere fino alle linee aeree e ai professionisti della formazione - aggiunge Bini -; in questo contesto intendiamo rafforzare le relazioni istituzionali e imprenditoriali attraverso concrete azioni di sistema a supporto delle territorio".

Con i suoi 53 padiglioni espositivi, la fiera registra oltre 180.000 visitatori tra cui 108.000 operatori dal mondo del turismo e 10.000 espositori da 180 paesi.

Sono previsti anche degli appuntamenti istituzionali promossi dall'Ambasciata italiana in Germania alla presenza del ministro Centinaio, degli assessori delle Regioni italiane presenti e di personalità di spicco dell'imprenditoria tedesca.