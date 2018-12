Impianti e piste da discesa e fondo per sciare in Fvg a Natale

Tutto pronto sulle piste da sci della nostra regione per Natale. Impianti aperti e piste da discesa e fondo innevate pronte per essere testate nei poli del Friuli Venezia Giulia.



Ecco in allegato il calendario con le aperture, gli orari e gli eventi in programma dal 21 dicembre al 27 dicembre.



Per conoscere le aperture in tempo reale è sempre aggiornato il portale www.promotur.org nella sezione Infoneve. Una sezione molto importante da consultare prima di partire e mettersi in marcia, per valutare attentamente anche le condizioni meteo del giorno.