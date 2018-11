In carrozza sul treno degli alpini

Dopo il grande successo riscosso la scorsa settimana dal Treno della Grande Guerra, domenica 11 novembre da Sacile a Gemona viaggerà un treno storico trainato da locomotiva diesel, interamente riservato agli alpini.



Si tratta di un treno speciale – comunicano gli organizzatori – nato dalla proposta della sezione ANA Valmeduna proprio in virtù dei ricordi e del significato che per tanti alpini, o artiglieri da montagna provenienti dai paesi della Pedemontana, ha avuto l’allora Littorina che usavano proprio per raggiungere le loro caserme a Gemona, in Carnia o nel Tarvisiano.



Gli alpini, il più antico Corpo di Fanteria da montagna attivo nel mondo, dalle origini che li ha visti impiegati nella protezione dei confini montani settentrionali dell'Italia, al ruolo importante svolto durante l'emergenza del terremoto del 1976 e in tutta quella che è stata la fase di ricostruzione dopo il sisma, sino ai giorni nostri, sono uno dei simboli del nostro Friuli, a cui la Ferrovia vuol rendere omaggio.



Riservati a loro e già tutti prenotati da settimane dunque, i 235 posti del treno storico, che continua a registrare il tutto esaurito.

La partenza è prevista da Sacile alle 9.35 con arrivo poi alle stazioni di Aviano (ore 9.56), Maniago (ore 10.17 con breve sosta di 10 minuti) dove salirà a bordo treno il Coro alpino Monte Jouf che allieterà i viaggiatori, Meduno (ore 10.44), Pinzano (ore 11.12) e arrivo a Gemona alle ore 12.00. All'arrivo a Gemona il treno sarà accolto dalla Banda Alpina di Gemona, dall'Amministrazione Comunale e da una delegazione della Sezione ANA di Gemona e dalle Associazioni Combattentistiche d’Arma.



Dopo una doverosa visita alla Caserma Goi – Pantanali dell'8° Reggimento della Brigata Julia, i passeggeri avranno a disposizione dei bus navetta con i quali raggiungeranno il centro storico della Città, in occasione della tradizionale Festa del Formaggio giunta alla sua XIX° edizione.



Un servizio bus navetta permetterà di raggiugere il Centro Storico di Gemona dove sono posti gli stand della Mostra Mercato dei prodotti lattiero-caseari e agroalimentari e dove i passeggeri potranno visitare la Mostra regionale del bovino da latte e degustare i numerosi prodotti tipici.

Alle ore 15.30 è prevista l’esibizione del Coro alpino Monte Jof di Maniago all'interno del Duomo Santa Maria Assunta, uno dei monumenti religiosi medioevali più importanti della regione; un gioiello incastonato tra il cielo aperto e l’aspra montagna, anch’esso gravemente danneggiato dal Sisma del 1976 e salvato attraverso un’ardita opera di recupero strutturale e di restauro artistico.



Le Penne nere ripartiranno in treno da Gemona alle ore 17.00 con arrivo previsto a Sacile alle 19.25.

Sarà una festa popolare che grazie al treno abbraccerà tutto il tragitto della ferrovia Pedemontana con i suoi 74 km, lungo i quali e in particolare nelle Stazioni le Comunità sono invitate a portare il loro saluto a questi speciali viaggiatori.