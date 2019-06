In Fvg arriva Italo. Da ottobre la Udine-Roma

Da ottobre, anche in Fvg opereranno i treni di Italo, con il collegamento Udine-Roma. “La notizia, anticipata il 25 gennaio, ora è ufficiale”, confermano dal Comitato Pendolari Alto Friuli. “Dal 1 ottobre, Italo, primo operatore ferroviario privato, controllato dal Fondo americano Global Infrastructure Partners, sbarca in Friuli Venezia Giulia. Saranno due i treni che collegheranno Udine (e Pordenone) alla capitale ogni giorno. Uno con partenza alle 5.55 da Udine e arrivo alle 11.28 a Roma Termini (fermate: Pordenone (6.26), Conegliano, Treviso, Venezia Mestre, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze SMN e Roma Tiburtina); da Roma Termini partirà alle 15.15 e arriverà a Udine alle 20.37 (fermate: Roma Tiburtina, Firenze SMN, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia Mestre, Treviso, Conegliano, Pordenone 20.03)”.

Le tariffe Udine-Roma vanno da 38,80 euro in classe Smart, ai 47,90 euro della Prima, ai 49,90 euro per il viaggio A/R in giornata. La durata del viaggio è di 5 ore e 33 minuti.

“Attualmente”, spiegano ancora i pendolari, “con l’avvio dell’orario estivo (in vigore da domenica 9 giugno), l’offerta Freccia prevede due collegamenti diretti lungo la rotta Udine-Roma, rispettivamente la FR9409 con partenza alle 6.55 e arrivo a Roma Termini alle 12.28 e la FR9440 con partenza da Roma alle 16.50 e arrivo a Udine alle 22.05. Le Frecce si fermano a Pordenone, Conegliano, Treviso, Venezia Mestre, Padova, Bologna, Firenze SMN e Roma Tiburtina. Durata del viaggio 5 ore e 33 minuti (la mattina) e 5 ore 15 minuti il ritorno da Roma”.

“Acquistando oggi il biglietto Udine-Roma i prezzi partono da 87,90 euro. Volendo invece acquistare un biglietto per il 1 ottobre, cercando così di paragonare l’offerta Trenitalia/Freccia con quella di Italo, si spenderebbe 44,90 euro (classe Standard), contro i 38,90 euro della classe Smart di Italo”, continuano i pendolari. “Lo sbarco di Italo in Friuli Venezia Giulia è sicuramente una gran bella notizia, visto che aumenta l’offerta a lunga percorrenza, ma soprattutto la nostra regione si apre al mercato, oggi di fatto monopolizzato da Trenitalia con il servizio Freccia, in parte finanziato dalla Regione con quasi 3 milioni di euro annui. A fronte di ciò da tempo abbiamo chiesto di stipulare una convenzione Regione/Trenitalia affinché sia consentito - sulle tratte del Fvg - ammettere a bordo i passeggeri muniti di biglietto/abbonamento regionale. Per esempio, dalle 21.17 alle 22.50 non vi sono treni regionali da Pordenone a Udine; in mezzo ci sono però due Frecce (FR2466 delle ore 21.17 e FR9752 delle ore 21.36) che potrebbero essere utilizzate. Percorrere la tratta in questione con le Frecce costa oggi 18 euro per 29 minuti di viaggio, contro i 4,90 euro del servizio dei treni regionali che ci impiegano 36/40 minuti”.