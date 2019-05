Ingresso e visite gratis ai Musei Erpac

Visite e ingressi gratuiti in occasione della Giornata internazionale dei Musei, sabato 18 maggio. L’ingresso e le visite guidate ai Musei provinciali di Borgo Castello a Gorizia, alla Pinacoteca di Palazzo Attems a Gorizia e alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo saranno gratuiti.



Le tre strutture fanno parte dell’Erpac – Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Per maggiori informazioni: https://musei.regione.fvg.it/.