Italo anticipa, sarà in Fvg dal 31 agosto

Italo sbarcherà in Fvg con un mese di anticipo rispetto alla tabella di marcia. La compagnia ferroviaria privata aveva annunciato l'avvio del servizio Udine-Pordenone-Roma dal 1 ottobre. Ma, a causa della grande richiesta, ha deciso di accorciare i tempi.

Il primo treno che raggiungerà il Friuli Venezia Giulia partirà il 31 agosto da Roma, mentre il primo a percorrere in senso opposto lo Stivale sarà il 1 settembre.

Saranno due i treni che collegheranno il Friuli alla capitale ogni giorno. Uno con partenza alle 5.55 da Udine e arrivo alle 11.28 a Roma Termini (fermate: Pordenone (6.26), Conegliano, Treviso, Venezia Mestre, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze SMN e Roma Tiburtina); da Roma Termini partirà alle 15.15 e arriverà a Udine alle 20.37 (fermate: Roma Tiburtina, Firenze SMN, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia Mestre, Treviso, Conegliano, Pordenone 20.03).

Le tariffe Udine-Roma vanno da 38,80 euro in classe Smart, ai 47,90 euro della Prima, ai 49,90 euro per il viaggio A/R in giornata. La durata del viaggio è di 5 ore e 33 minuti.