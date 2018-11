Il Friuli si risveglia imbiancato

E' arrivata la prima abbondante nevicata in Friuli. Complici l'abbassamento delle temperature e un perturbazione che attraversa tutto il Nord Europa, in molto oggi si sono svegliati sotto una coltre bianca. Suggestiva, certo, ma scioccante, soprattutto se si pensa al clima di pochi giorni fa, con temperature che sfioravano i 18 gradi durante le ore più calde della giornata. Abbondanti le nevicate anche a Sappada, nel Tarvisiano, a Sella Nevea, sul Piancavallo e sullo Zoncolan.

Sulla costa sta soffiando forte la Bora, ma è in montagna che la neve ha creato i paesagi più affascinanti. Molte persone hanno subito condiviso su Facebook la vista innevata che potevano godersi dalla propria finestra, come potete fare anche qui.



"Non grandi quantitativi - commenta il meteorologo Marco Virgilio - ma proprio bello vederla per la prima volta in questa stagione a quote basse, fino ai 300 metri nelle valli interne. Ancora qualche ora di precipitazioni poi miglioramento dal pomeriggio e dalla sera. In vista giornate soleggiate e meno fredde prima di un possibile nuovo peggioramento atteso per sabato, questa volta con quota neve decisamente più alta a causa dei venti di Scirocco".



