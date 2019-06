Lignano Sabbiadoro tra le 10 destinazioni italiane più 'family-friendly'

Scuole finite, vacanze alle porte e per migliaia di genitori inizia il momento più difficile: partire, mettendo tutti d’accordo e riuscendo ad avere abbastanza tempo per sé senza sacrificare i propri piccoli e staccare dalla routine quotidiana. Le vacanze in famiglia, infatti, sono l’occasione per poter passare più tempo con i propri figli, rilassandosi e godendo delle bellezze che un viaggio può offrire, ma riuscire a soddisfare le esigenze di grandi e bambini non è sempre semplice.



Secondo i dati raccolti da momondo.it, la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, oltre un quarto degli italiani (26%) sceglie per le proprie vacanze strutture che offrano soluzioni family-friendly, perfette sia per i più piccoli, che potranno intrattenersi grazie a servizi loro dedicati, ma anche per i genitori, che potranno così godersi il meritato riposo; il tutto senza rinunciare al divertimento e al piacere di poter scoprire nuove realtà in compagnia dei propri cari. Sulla scia di questo trend e per ispirare quanti desiderano spendere del sano quality time familiare lontano da casa, momondo.it ha stilato la classifica delle dieci destinazioni del Bel Paese meglio preparate a indirizzare le necessità delle famiglie in viaggio.



“Le vacanze in compagnia dei bambini sono un must per le famiglie italiane e trovare una soluzione che risponda a questa esigenza è tra le priorità di molti. Le vacanze devono soprattutto essere fonte di svago e relax per tutti e anche il momento della scelta non dovrebbe rappresentare un ostacolo. Ecco perché momondo, con l’aiuto dei suoi esperti di viaggio, offre la ricerca tramite filtri e diverse funzionalità, fornendo ai viaggiatori tutti gli strumenti per programmare al meglio il proprio soggiorno,” afferma Cristina Oliosi, spokesperson per momondo.it.



Montecatini Terme sul podio della top ten, ma Veneto ed Emilia Romagna sono le due regioni più ricche di strutture adatte alle famiglie



A guidare la classifica è la toscana Montecatini Terme, cittadina in provincia di Pistoia che offre soluzioni adatte ad ogni esigenza, dedicando uno spazio anche al relax, grazie al parco termale. Tra le regioni più indicate per le famiglie in viaggio spiccano invece il Veneto e l’Emilia Romagna che, grazie a località balneari come Jesolo (2°) e Milano Marittima (5°), rappresentano due mete molto gettonate dagli italiani. Non mancano poi anche le città d’arte, come Torino (6°), Roma (7°), Venezia (8°) e Milano (9°).



Bologna la più economica, Sorrento la più costosa

Tra le dieci destinazioni italiane ideali per famiglie, compaiono destinazioni e città per tutte le tasche, in relazione anche al tipo di servizio e offerta che propongono. La città più economica della classifica è Bologna, con strutture che offrono pernottamenti a partire da 88 €; per chi invece non bada a spese, è consigliabile un soggiorno a Sorrento: la città costiera di fronte alla baia di Napoli risulta infatti la meta con le strutture più costose di questa tipologia, sfiorando in media 287 €.



La top 5 nel dettaglio

Montecatini Terme

La regina della classifica ha un’offerta molto ampia di attività, rivelandosi la destinazione ideale per chi cerca un giusto mix tra storia e natura, senza tralasciare una buona dose di relax: la zona termale di Montecatini ha infatti origini che risalgono al Medioevo, quando già era conosciuta per le sue acque dalle proprietà curative. Il centro città è una testimonianza vivente della storia di Montecatini e girovagare per le sue strade può diventare un ottimo modo per avvicinare anche a più piccoli alla scoperta di segni del passato.



Jesolo

Con i suoi 15 km di spiaggia che si estende tra il Porto di Piave Vecchia e il caratteristico Porto di Cortellazzo, questa cittadina ha trovato nel turismo balneare la propria ricchezza. Grazie infatti a spiagge attrezzate e ai numerosi passatempo organizzati, ogni anno Jesolo è scelta da numerosi viaggiatori italiani, soprattutto durante la stagione estiva. Anche il tessuto urbano si è adattato per rispondere all’alto afflusso di italiani e stranieri, creando l’isola pedonale più lunga d’Europa: ben 6 km di strada vietata alle macchine che ospita oltre 1200 attività commerciali. Ideale per una passeggiata in famiglia!



Bologna

I tre soprannomi di Bologna, conosciuta come la Dotta, la Grassa e la Rossa, rappresentano perfettamente la ricca offerta del settimo comune più popolato d’Italia. Grazie al ben conservato centro storico, uno dei più estesi in Italia, e all’opulenta cucina che la caratterizzano, questa città si candida come meta perfetta per i viaggiatori che non vogliono rinunciare a visite culturali seguite da un buon bicchiere di vino.



Lignano Sabbiadoro

A soli 56 km di distanza da Jesolo, Lignano Sabbiadoro vanta una secolare storia balneare, con i primi insediamenti risalenti al 1900. La nota località friulana è la meta perfetta per chi è alla ricerca di un mare azzurrissimo e di tante attività sportive da poter praticare con tutta la famiglia: basti pensare che la città detiene il record storico di bandiere blu assegnate e rinnovate di anno in anno.



Milano Marittima

Famosa per la movida notturna che prende piede in spiaggia al tramonto e continua in alcune delle più famose discoteche, Milano Marittima è una destinazione congeniale anche per le famiglie. Grazie infatti alle larghe spiagge attrezzate, i viaggiatori italiani possono usufruire di larghi spazi adibiti a tutti i divertimenti estivi: dalla pallavolo acquatica, alla gara di bocce, fino ad una partita di racchettoni sul bagnasciuga.