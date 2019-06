MagicStolvizza alla Tana in Val Resia

Il team della Tana in Val Resia, la cui sede si trova in località Lischiazze presso l’ex caserma del borgo, organizza anche quest’anno un’uscita alla scoperta di una delle frazioni più interessanti e particolari della Val Resia: Stolvizza.

Stolvizza è un piccolo borgo, culla di antiche tradizioni, e si può considerare un luogo magico: non a caso MagicStolvizza.



Sabato 22 giugno, in un’escursione lunga tutta la giornata, lungo una passeggiata, accompagnati anche dalla gente del luogo, si potranno conoscere diverse favole della tradizione orale del luogo. Si entrerà a contatto con la natura del luogo e, nel pomeriggio, dopo un piccolo ristoro, si potrà assistere ad un interessante laboratorio sugli antichi mestieri. È tipico di questo luogo, infatti, il mestiere dell’arrotino, uno dei protagonisti della giornata di MagicStolvizza.



L’escursione partirà alle ore 9.00. Il ritrovo è previsto a Stolvizza presso la piazza Monumento all’arrotino. La passeggiata sarà semplice e adatta a tutti. Si consiglia comunque abbigliamento comodo e scarpe da trekking e di portarsi appresso dell’acqua.

Il costo dell’attività è pari a 15,00 € a persona, comprensivi del piccolo ristoro.

Per partecipare è necessario prenotarsi contattando gli operatori della Tana al numero di telefono +39 351 8355949 oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@tanavalresia.it.