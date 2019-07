Nasce oggi a Grado la rete soggetto Fvg Marinas, prima rete contratto. Unisce sotto un'unica bandiera 20 tra porti turistici, dry marina e marina Resorts in regione, ed è la più grande in Italia con 7000 posti barca.

Gli amministratori per i prossimi tre anni sono Giorgio Ardito per Lignano, Aprilia marittima e il fiume Stella, Fortunato Moratto per Marano e San Giorgio di Nogaro, Andrea Bigot per Grado, Matteo Pribaz per Monfalcone e Stefano Sponza per la costiera triestina.