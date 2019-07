Non soltanto montagna

Conosciuta soprattutto come località turistica invernale, Kranjska Gora è famosa per le gare di Coppa del mondo di Sci Alpino (chi non ricorda le vittorie di Alberto Tomba!) e per i salti con gli sci dal trampolino gigante di Planica. Il periodo estivo e autunnale invece offre paesaggi incantevoli e un ambiente perfetto per altre attività all’aria aperta come l’escursionismo, con percorsi di trekking, nordic walking e mountain bike tra i boschi alpini e le montagne circostanti. Tra le località e gli itinerari piu noti si annoverano: l’alta valle del fiume Sava, il parco naturale del Triglav o Tricorno (la prima area ad essere dichiarata protetta in Slovenia), la cascata Pericnik, la riserva naturale di Zelenci, il lago Jasna, le cascate di Martuljek e la celebre roccia raffigurante il volto della ragazza Ajda, la cui storia è legata a straordinarie leggende. Kranjska Gora è una delle 43 tappe dell’Alpe Adria Trail, sentiero a lunga percorrenza che collega Carinzia, Slovenia e Friuli-Venezia Giulia, e offre ai suoi ospiti più di 10mila km di sentieri escursionistici, più di 2.000 km di percorsi a tema e più di 8.000 km di piste ciclabili. Per i ciclisti estremi c’è anche il Bike Park e i più scatenati possono inoltre tuffarsi in volo con una Zipline che sovrasta l’impianto destinato alle gare di salto con gli sci a Planica.



Non mancano le avventure per bambini e famiglie in gita lungo i sentieri delle fiabe e le discese mozzafiato dalla pista estiva per slittini. Oltre agli sport all’aria aperta, c’è la possibilità di immergersi nelle acque rilassanti delle piscine coperte dell’albergo Kompas, nel mondo dell’Aqua Larix oppure nelle piscine dell’Hotel Spik. Per gli ospiti degli alberghi c’è a disposizione anche il centro fitness nell’attrezzato palasport Vitranc, che vari gruppi sportivi scelgono anche per i loro ritiri.



Per completare o prolungare un soggiorno a Kranjska Gora ci sono gli accoglienti alberghi Hit Alpinea e il Resort Spik, noto per essere un vero e proprio healthness resort alpino, con una ricca offerta benessere. Quest’ultima comprende il Mondo dell’Acqua con più di 200 mq di superfici, il Mondo delle Saune, l’Alpine Wellness che offre esperienze multisensoriali nelle sue cinque stanze a tema (acqua, legno, fuoco, terra e metallo), un centro estetico e massaggi, e due palestre con vista diretta sulle montagne.



Per quello che riguarda l’offerta di divertimento la soluzione ideale a Kranjska Gora è il Korona Resort & Entertainment che offre il giusto compromesso tra il comfort di un albergo a quattro stelle e il divertimento. La struttura, completamente rinnovata nel 2018, oltre alle confortevoli camere mette a disposizione due ristoranti, due bar, una sala spettacoli localizzata all’interno del centro del gioco e un piccolo centro benessere.