Nuova App della Farnesina per chi viaggia all'estero

Molti italiani, in queste ore, stanno ultimando i preparativi per le vacanze. Prima di partire per un viaggio all'estero, però, oltre alle valige, all'itinerario e alla documentazione, va accuratamente preparato anche il 'pacchetto sicurezza'.

La Farnesina ha ideato una nuova App dell’Unità di Crisi, disponibile sugli store per essere scaricata, strumento molto utile per chi si sposta all'estero e potrebbe avere bisogno di consigli e indicazioni.

L'App integra tutti i servizi dei siti ViaggiareSicuri.it e DovesiamonelMondo.it, avvalendosi di avanzate risorse di mappatura globale e la possibilità per gli utenti di geolocalizzarsi per ricevere notifiche.



Composta da 220 schede Paese curate dall'Unità di Crisi in raccordo con Ambasciate e Consolati italiani nel mondo, offre informazioni dettagliate su sicurezza, rischi sanitari, mobilità, documentazione e normative rilevanti per chi viaggia all'estero. Ma anche navigazione interattiva su mappa, con nuovo sistema di icone e box per gli avvisi, registrazione dei propri viaggi all'estero in pochi semplici passaggi e una gamma articolata di notifiche per informarsi e orientarsi: segnalazione di aggiornamenti Paesi preferiti, prima e durante il viaggio; avvisi di transito in aree di cautela; sistema di “safety check” per confermare la propria incolumità a seguito di eventi di particolare gravità (atti di terrorismo, disordini politici, calamità naturali, pandemie).



Oltre all'applicazione aggiornata e ai due siti già menzionati, la Farnesina mette a disposizione dei viaggiatori anche un pratico vademecum per viaggiare in sicurezza.



La Missione dell'Unità di Crisi

La tutela dei cittadini italiani all’estero in situazioni di emergenza -terrorismo internazionale, tensioni sociopolitiche, calamità naturali, pandemie ed emergenze sanitarie- è da sempre un impegno primario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



Nuovi fattori di rischio, minacce molteplici e difficilmente prevedibili, insieme con l’intensificarsi degli spostamenti in ogni parte del globo, hanno fatto emergere una forte domanda di informazione, di prevenzione e di misure di assistenza in contesti sempre più vari.



L’Unità di Crisi, che opera alle dirette dipendenze del Segretario Generale della Farnesina, risponde a questo insieme di esigenze.



Una struttura agile e flessibile, attiva h 24, 7 giorni su 7, formata da un nucleo di circa 30 persone che lavorano secondo modalità operative d’avanguardia, avvalendosi di strumenti tecnologici in continua evoluzione.