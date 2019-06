Nuova edizione di Giro Rifugi

Torna una nuova edizione della simpatica iniziativa Giro Rifugi, promossa dall'associazione Assorifugi Fvg. L’incontro di presentazione, in programma sabato 8 giugno alle 17 del nuovo Mega Intersport del centro commerciale Città Fiera di Martignacco, sarà la tappa zero che inaugura la stagione. Tutti i presenti potranno mettere il loro primo timbro sulla tessera 2019, che rinnova l’iniziativa che da diverse edizioni coinvolge gli escursionisti nel raccogliere a ogni escursione un timbro, per vincere una maglietta personalizzata a fine stagione. Gli escursionisti troveranno le nuove tessere del Girarifugi oltre che al Mega Intersport, presso i punti informativi di PromoTurismoFVg, da Punto Sport Sappada e presso tutti i rifugi aderenti all’iniziativa.

Sabato sarà possibile conoscere il calendario di “In alto i vini” manifestazione realizzata in collaborazione con BorderWine che proporrà sette appuntamenti nel corso dell’estate durante i quali, nello spazio accogliente e silenzioso del rifugio, sarà possibile degustare vini naturali e prodotti tipici del territorio a kilometro zero in collaborazione con aziende della regione e della vicina Slovenia.

Il pomeriggio di presentazione si chiuderà con le note del cantautore friulano Valter Juretig che presenterà il suo nuovo cd “Verso il sole”, accompagnato dai vini naturali di Border Wine.