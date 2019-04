Pasquetta alla Riserva di Cornino

Si apre ufficialmente la stagione 2019 della Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli. Si comincerà il 22, 25 e 28 aprile con “La Giornata della Terra”, dedicata alla scoperta dei segreti che si nascondono in un sasso, in fondo a un lago o lungo un fiume. In programma ci sono visite guidate gratuite alla scoperta della Riserva Naturale del Lago di Cornino. Un geologo, un botanico e un esperto di fauna faranno conoscere ai visitatori la natura da un punto di vista diverso, nuovo ed emozionante. Saranno tre gli appuntamenti interamente dedicati alla biodiversità del territorio.

Il 22 aprile, giorno di Pasquetta, saranno proposte al pubblico due visite guidate della durata di circa 2 ore e mezza alla riserva naturale: la prima alle 10.30 e la seconda alle 15. La prenotazione è obbligatoria ma la partecipazione è gratuita. «Un’opportunità unica – il commento di Ylenia Cristofoli, presidentessa della cooperativa Pavees, che gestisce la riserva - per scoprire le storie e i segreti degli animali ospitati all’interno del centro visite e del territorio di Forgaria nel Friuli».

Giovedì 25 aprile, alle 10.30, Fulvio Genero, direttore scientifico della riserva, sarà l’accompagnatore d’eccezione. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire tutti i segreti del “Progetto Grifone” e molte altre curiosità legate alla biodiversità.

Domenica 28 aprile, invece, un esperto botanico e un geologo sveleranno al pubblico i segreti della natura che ci circonda. L’appuntamento è alle 10.30 al centro visite per l’escursione con Giulio Zanatta, esperto in botanica, che guiderà i visitatori lungo percorsi di facile percorribilità. Sarà anche possibile osservare e fotografare alcune specie di orchidee selvatiche. Alle 15.30 ci sarà la seconda escursione con il geologo Antonio Cossutta.

«La riserva – assicura il sindaco, Marco Chiapolino - fornisce molti spunti su quelli che possono essere definiti gli aspetti geologici del territorio. Il lago di Cornino e il fiume Tagliamento saranno i principali protagonisti dell’escursione, che durerà un’ora e mezza circa». Per lo svolgimento delle attività sono consigliati abbigliamento comodo per attività outdoor e acqua sempre a disposizione. Tutte le attività sono gratuite ma, come detto, è necessaria la prenotazione entro il 21 aprile chiamando il numero 0427-808526.