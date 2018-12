Piani di Luzza: riparte il Bella Italia Efa Village

Mentre la Protezione Civile predisponeva la relazione da allegare alla richiesta di stato di emergenza nazionale presentata dal governatore Massimiliano Fedriga, procedendo con l'istruttoria da proporre al Consiglio dei Ministri, assieme a quelle pervenute da Veneto e Liguria, che con il Friuli Venezia Giulia sono state le tre regioni maggiormente colpite dagli eventi eccezionali di maltempo, c'era già chi si rimboccava le maniche.

Marino Firmani, Project Manager di Bella Italia Efa Village ex Getur, ha il piacere di fare questa dichiarazione: "L'alluvione dello scorso ottobre, ha colpito tutto il nostro territorio producendo danni importanti per strutture e ambiente. Nel nostro caso il Palazzetto dello sport e la Piscina interna al Villaggio Bella Italia di Piani di Luzza hanno subito i danni maggiori a causa della forza del vento che ha divelto la copertura del tetto danneggiando anche alcuni impianti sportivi esterni e devastando il bosco. Il nostro intervento è stato immediato e con un'operazione diretta con mezzi propri si è ripristinato completamente il tetto del Palazzetto e della Piscina che di fatto sono già utilizzabili, così come la sistemazione delle piante cadute all'interno del Villaggio".

"Era necessario rimboccarsi le maniche con tenacia, perseveranza e risolutezza, per superare l'ostacolo naturale e presentandoci puntuali all'inaugurazione della stagione", prosegue Firmani. "In parallelo agli interventi di straordinaria emergenza la nostra azienda ha mantenuto il piano di modernizzazione, procedendo con i lavori per dare una nuova veste esterna alle strutture, rinnovando gli spazi dedicati ai momenti conviviali con nuovi colori, tessuti e luci, nuovi arredi nelle camere e negli spazi dedicati all'accoglienza degli ospiti. Pronti per la stagione invernale con l'auspicio di vedere la viabilità riattivata al fine di poter rendere fruibile la destinazione Sappada e il Villaggio Dolomitico, vista la crescente domanda di vacanza montana".

La tenacia, perseveranza e risolutezza stanno consentendo a questa grande azienda di riparare tutti i danni: il 20 dicembre saranno inaugurati il palazzetto e la piscina con la nuova copertura, i nuovi arredi e tutto quello che è stato danneggiato dal maltempo.

"Le vacanze di Natale al Bella Italia Dolomiti sono salve. Tra cenoni, gare di sci ed escursioni, le Dolomiti Friulane ritroveranno per tempo la loro struttura più grande e importante a Piani di Luzza, tra Forni Avoltri e Sappada. Solo grazie alla volontà e l’impegno d’imprenditori, che nemmeno la tempesta è riuscita a fermare", conclude Firmani.