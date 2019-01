Piste e impianti aperti in montagna. Sulla Di Prampero si scia in notturna

Piste e impianti aperti nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia da domani al 10 gennaio e tanti eventi e attività in programma nell’area montana della regione.

A partire da domani, 4 gennaio, e successivamente ogni martedì e venerdì, sarà possibile sciare in notturna sulla pista Di Prampero di Tarvisio dalle 20.00 alle 23.00. Anche i pedoni potranno usufruire dell’apertura della telecabina per salire in cima al borgo del Monte Lussari e godersi una serata speciale in quota: http://www.promotur.org/Montagna-neve/Tarvisio/Di-Prampero-by-night



Domani alle 11.00 verrà inaugurata la nuova seggiovia “Tarvisio 2” nell’area Campi scuola Duchi d’Aosta alla partenza dell’impianto. Al taglio del nastro saranno presenti anche alcuni atleti della squadra italiana maschile di slalom che in questi giorni si stanno allenando sulle piste del polo di Tarvisio per prepararsi alla prossima Coppa del mondo.