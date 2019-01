Piste e impianti aperti per sciare

Piste e impianti aperti nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia e tanti eventi e attività in programma nell’area montana della regione fino a giovedì 17 gennaio. Dal 4 gennaio, e successivamente ogni martedì e venerdì, è possibile sciare in notturna sulla pista Di Prampero di Tarvisio dalle 20.00 alle 23.00. Anche i pedoni possono usufruire dell’apertura della telecabina per salire in cima al borgo del Monte Lussari e godersi una serata speciale in quota: http://www.promotur.org/Montagna-neve/Tarvisio/Di-Prampero-by-night.