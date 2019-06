Prima Cassa Fvg promuove l’e-bike

Nel ricco calendario di We Like Bike, che fino a domenica 9 giugno anima nel segno del ciclismo San Daniele e il territorio collinare, ci sono anche le e-bike, le bicilette a pedalata assistita. Giovedì 6 giugno, alle 19.45 al Cinema Splendor, sarà presentato il progetto ‘E-bike: una rete per la tua ricarica’, sostenuto da Prima Cassa Fvg, che punta a dotare i percorsi più interessanti dal punto di vista cicloturistico di colonnine per ricaricare le bici elettriche.

L’istituto ha subito colto il potenziale legato allo sviluppo del turismo ‘slow’. In quest’ottica, i programmi di ‘elettrificazione’ dei territori puntano proprio alla diffusione e all’utilizzo delle e-bike. Prima Cassa Fvg si è impegnata nel progetto, assicurando il proprio sostegno all'iniziativa We Like Bike attraverso l'Unione Ciclisti Sandanielesi e anticipando alla seconda metà del 2019 l'installazione delle colonnine attrezzate anche nella zona collinare, dopo quelle già predisposte in Carnia.

Le stazioni di ricarica saranno posizionate stabilmente in prossimità di bar, alberghi e ristoranti, in modo da favorire questa nuova forma di turismo in tutta l’area.