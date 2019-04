Primo maggio in Val Resia

Mercoledì 1 maggio ricco di eventi in Val Resia. Si comincia alle 10, con la Santa Messa nella Pieve di S. Maria Assunta in capoluogo Prato di Resia, riconosciuta ufficialmente come Santuario nel marzo 2019 con decreto dell'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato.



38^ EDIZIONE CAMMINATA IN VAL RESIA

L’Associazione Sportiva Val Resia organizza, come da tradizione, la 38^ edizione della camminata in Val Resia, con percorsi non competitivi e adatti a tutti.

Per informazioni, è possibile contattare l’Associazione Sportiva Val Resia al seguente indirizzo e-mail: asd.valresia@libero.it oppure l’ufficio IAT della Pro Loco Val Resia aperto al pubblico presso il Centro Visite del Parco Naturale delle Prealpi Giulie a Prato, dal sabato al lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, oppure telefonare allo 0433-53534 o visitare il sito www.resianet.org o la pagina Facebook Pro Loco Val Resia o scrivere una mail al seguente indirizzo proloco.provalresia@gmail.com.



Diversi anche i musei aperti per la giornata del 1° maggio:

- il Museo dell’Arrotino di Stolvizza;

– il Museo della Gente della Val Resia, di Stolvizza;

– il Centro Visite del Parco Naturale delle Prealpi Giulie a Prato dove è allestita la Mostra fotografica “WILDERNESS OF RUSSIA”.

CONCERTO DEL 1 MAGGIO

Alle ore 19.00, nel Centro Culturale di Varcota “Concerto del 1° maggio”, a cura del Complesso d’Archi del Friuli e del Veneto.