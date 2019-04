Pro Loco Fvg, in arrivo 850mila euro di fondi

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive e al Turismo, ha approvato la graduatoria dei contributi alle Pro loco del Friuli Venezia Giulia stilata dall'apposita Commissione nominata dal Consiglio direttivo Unpli (Unione nazionale Pro Loco d'Italia).

A disposizione ci sono complessivamente 850mila euro, dei quali 650mila vanno alle Pro Loco per le attività programmate nel 2019, e 47mila ai Consorzi in cui sono associate, e 153mila al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unpli, in entrambi i casi per fronteggiare le spese di funzionamento. In base ai punteggi ottenuti, nove Pro Loco ottengono dai 10mila euro in su. Si tratta di Casarsa della Delizia, Venzone e Gemona (13mila), Buri/Buttrio, Spilimbergo e Monfalcone (12mila e 500), Sacile e Aviano (12mila) e Majano (10mila).

I contributi sono assegnati ai sensi della legge regionale n. 21 del 9 dicembre 2016, con la quale la Regione ha riconosciuto il ruolo turistico strategico delle Pro loco, le quali hanno il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.