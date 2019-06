PromoTurismoFvg chiama a raccolta i Social Ambassador

Il progetto Social Ambassador che PromoTurismoFvg ha avviato nel 2017 con una prima fase di ricerca di portavoce del territorio regionale e di creazione del blog fvglivexperience.it, vede ora l’avvio di un ulteriore sviluppo con una campagna che chiama a raccolta nuovi abitanti del Friuli Venezia Giulia amanti del proprio territorio e con la passione per la fotografia e la produzione video. L’obiettivo di questa seconda fase è quello di continuare raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso gli occhi dei propri abitanti in modo da ispirare il turista e farlo sentire non un semplice visitatore, ma un “cittadino temporaneo” della regione immerso realmente nella comunità locale. Con questo focus sui contenuti visual, allo stesso tempo PromoTurismoFVG prosegue la strategia di racconto del territorio attraverso le immagini e i contenuti multimediali, ai fini del raggiungimento del numero più ampio possibile di pubblico.

I risultati della prima parte del progetto Social Ambassador sono stati lusinghieri: nell’ultimo anno il blog fvglivexperience.it è stato consultato da di più di 100mila utenti, dei quali più del 70% naviga nel blog attraverso il proprio dispositivo mobile. I temi più cercati sono legati alle esperienze outdoor, ai consigli enogastronomici e alle attrazioni culturali.

Tutti i dettagli del progetto saranno illustrati agli interessati da parte del personale di PromoTurismoFVG durante quattro incontri: giovedì 20 giugno a Udine alle ore 10 e alle ore 18 all’Hotel Astoria, venerdì 21 giugno a Tolmezzo all’Infopoint PromoTurismoFVG alle 17.30, giovedì 27 giugno a Cervignano del Friuli a Villa Chiozza alle 18.30.

Come diventare ambassador? La candidatura può essere inviata tramite il portale turistico della regione https://www.turismofvg.it/Social-Ambassador.