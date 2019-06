Riparte il servizio marittimo Marano-Lignano

Atteso e sempre gradito, riparte da sabato 8 giugno il servizio marittimo di SAF che collega Marano a Lignano con 4 tratte al giorno, più una corsa serale nei weekend di alta stagione.



Come ogni estate SAF propone un tragitto via mare (la traversata dura 40 minuti) ideale per chi desidera evitare di mettersi in auto per raggiungere la località balneare: basta prendere il bus da Udine con destinazione Marano Lagunare, e qui imbarcarsi in motonave, unendo così la comodità di non mettersi alla guida, al relax di una piacevole gita in laguna.



A Lignano i bus urbani SAF garantiscono poi i collegamenti con qualunque zona della cittadina balneare.



Il servizio pubblico marittimo Marano-Lignano, in funzione dal 2000, nel corso del tempo ha guadagnato sempre più notorietà e più passeggeri. Con 130 posti su due ponti, la motonave “Rosa dei venti” ha un capiente vano esterno per il trasporto bici.



Un servizio fondamentale dal punto di vista turistico che fornisce un forte supporto al territorio e che si inserisce anche nell’offerta cicloturistica (Bicibus, Udine-Grado-Lignano), e che negli anni è divenuta sempre più importante rispetto ai mercati di riferimento, per collegare l’entroterra con il mare.



Gli orari

A partire dal 8 giugno e fino al 8 settembre il servizio marittimo della SAF fornirà collegamenti giornalieri da Marano (imbarco al molo Vecchia Pescheria) alle ore 9, 11, 14 e 18, e da Lignano (Darsena - Sbarco dei pirati) alle 10, 12, 17 e 19. Dal 22 giugno al 31 agosto nel weekend e nelle giornate festive si aggiungerà una corsa serale, con partenza alle 21 da Marano e alle 22 da Lignano. I biglietti si acquistano in autostazione a Udine e nei ticket office (bar, edicole e tabaccherie) di Marano, San Giorgio di Nogaro e Lignano.



I servizi estivi a Lignano

Dal 19 maggio sono attivi i servizi urbani di Lignano, che verranno progressivamente potenziati in alta stagione attraverso l’aumento della frequenza delle corse e l’attivazione, nei mesi di luglio ed agosto, anche del servizio notturno.



Prosegue inoltre per tutta l’estate il servizio navette che SAF mette a disposizione durante i concerti e grandi eventi che collegano i principali parcheggi alle aree della festa.



Per tutte le informazioni:

Call center SAF Autoservizi 800.915.303 (da telefono fisso) - 0432 524406 (da mobile), numeroverde@saf.ud.it

www.saf.ud.it - www.arriva.it.











