Riprendono le visite guidate al Tempietto longobardo in restauro

Dopo il successo delle visite guidate organizzate nel 2017 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG al cantiere di restauro degli stalli lignei del Tempietto longobardo di Cividale del Friuli, situato nella vicina Chiesa di San Giovanni, dalla fine di novembre parte un nuovo ciclo di visite che consentirà ancora una volta ai visitatori di superare le barriere invisibili poste a protezione del cantiere ed entrare nel vivo delle operazioni di restauro.

Un’esperienza unica resa possibile anche grazie ad un accordo di valorizzazione sottoscritto con il Comune di Cividale del Friuli.

Le visite, che saranno guidate da personale tecnico della Soprintendenza e si avvarranno della presenza anche del restauratore Giuseppe Murtas, consentiranno di conoscere ed approfondire l’opera e la sua storia e di entrare nei dettagli dell’intervento di restauro in corso.

La durata di ogni visita sarà di 45 minuti, sarà gratuita ma occorrerà prenotare perché il numero massimo di partecipanti non potrà superare le 15 unità.

Le visite si svolgeranno di giovedì, in orari variabili, e saranno due per ogni mese, da novembre a marzo.



Il calendario delle visite

29 novembre 2018 ore 10.00 – 13.00

13 dicembre 2018 ore 14.00 – 17.00

27 dicembre 2018 ore 10.00 – 13.00

10 gennaio 2019 ore 14.00 – 17.00

24 gennaio 2019 ore 10.00 – 13.00

7 febbraio 2019 ore 14.00 – 17.00

21 febbraio 2019 ore 10.00 – 13.00

7 marzo 2019 ore 14.00 – 17.00

21 marzo 2019 ore 10.00 – 13.00



Orari e modalità di prenotazione sul sito: http://sabap.fvg.beniculturali.it e telefonando allo 0432/504559



Il restauro

Partita nel corso dell’estate del 2016, la complessa operazione di restauro degli stalli lignei ha previsto innanzitutto l’allestimento di un cantiere in un luogo vicino al Tempietto, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per tutta la durata dell’intervento: la Chiesa di San Giovanni, situata nel complesso monastico di Santa Maria in Valle. Per facilitare le operazioni di spostamento all’interno del cantiere, sono stati costruiti idonei supporti mobili in grado di accogliere le parti costitutive degli stalli. Di seguito è iniziata la parte più delicata dell’intervento ovvero lo smontaggio della volta trabeata a carena e delle singole sezioni degli scanni. Gli stalli, dalla loro costruzione e collocazione, non avevano mai abbandonato l’aula del Tempietto. Lo smontaggio integrale è stata sicuramente un’operazione impegnativa, ma foriera dei risultati meno attesi, come il ritrovamento delle policromie superstiti negli intagli.

Con lo spostamento nel Cantiere-laboratorio è iniziato il minuzioso lavoro di restauro, pulitura e risanamento del legno, realizzato a mano, centimetro dopo centimetro, costantemente sostenuto dall’impiego di strumentazioni e tecnologie che, come ad esempio l’utilizzo in fase preliminare del rilievo geometrico laser in 3D, permettono di orientare la metodologia di restauro applicata dai restauratori.

Attualmente ci si trova in una fase avanzata del lavoro sono state completate le fasi di pulitura, consolidamento e risarcimento delle parti più degradate si sta procedendo con la fase di ricomposizione strutturale degli elementi.