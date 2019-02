Rock the mountain a Nassfeld Pramollo

Continuano a Nassfeld Pramollo le iniziative e gli eventi che stanno animando una stagione già di grande soddisfazione per il comprensorio: neve naturale in quantità e con ottima tenuta, tutti gli impianti aperti, presenze ai massimi, sia di ospiti che soggiornano per la settima bianca, sia di giornalieri, concentrati soprattutto nei fine settimana. Moltissimi, in questo caso, gli sciatori provenienti dal Friuli Venezia Giulia. A caratterizzare la vivacità della località, oltre gli sport invernali, anche tutti gli eventi programmati e noti tra quanti frequentano Nassfeld Pramollo.



Tra questi sicuramente Rock The Mountain, una “due giorni” di concerti, sabato 2 e domenica 3 marzo, a entrata libera. Location è la zona antistante al rifugio Schneemann, presso la partenza della seggiovia Gartnerkofelbahn. Scelta non casuale perché il parcheggio auto è a pochissimi metri dalla zona concerti, quindi facilmente accessibile anche per chi non è intenzionato a sciare. Il programma prevede l’esibizione di due gruppi italiani: sabato il milanese Mama Bluegrass Band, che la stampa specializzata considera fra le formazioni più interessanti emerse negli ultimi anni nel nord Italia, e domenica i 6 Pence, band di Trieste riconosciuta interprete della musica dei Queen: con un tributo alla band inglese, la promessa è di far cantare e ballare tutto il pubblico.



Per entrambe le performance, l’appuntamento sarà a partire dalle ore 12.