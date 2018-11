Ronchi: il treno in aeroporto conquista tutti

Raggiungibile velocemente, senza entrare in centri urbani e con la possibilità di parcheggiare con grande facilità, la fermata ferroviaria di Trieste Airport ha conquistato i favori di un gran numero di cittadini del Friuli Venezia Giulia, e non solo. Il dato esatto parla di 105.000 viaggiatori complessivi, ripartiti tra 95.000 che hanno scelto i convogli regionali e 8.000 che hanno viaggiato con le Frecce di Trenitalia. Inoltre, nel periodo giugno-agosto 2018, 46.500 passeggeri hanno usufruito del servizio ferroviario bikefriendly Mi.Co.Tra. (Trieste-Udine-Villach), di cui 2.500 sulla sola tratta Trieste–Udine. Tale collegamento, gestito da Società Ferrovie Udine Cividale, raggiunge dal 2 giugno la città di Trieste il sabato, la domenica e i giorni festivi, mentre giornalmente è attivo il servizio Udine-Villach.

Si confermano così le prospettive del polo intermodale – inaugurato il 19 marzo - quale fulcro della mobilità regionale in un’ottica di una sempre maggiore integrazione delle diverse modalità di trasporto e di sostenibilità ambientale. Hanno sicuramente contribuito a questo risultato le tariffe per la sosta a prezzo agevolato, riservate agli utenti di treno e bus, che verranno ulteriormente migliorate nei prossimi mesi, oltre alla disponibilità dei servizi di un terminal aeroportuale nella stessa infrastruttura. L’hub regionale di Trieste Airport vede infatti collegati da una passerella di 425 metri lo scalo ferroviario, parcheggi coperti e a raso per 1.500 auto, l’autostazione e l'aeroporto.

Fermano ogni giorno a Trieste Airport una media di 51 convogli regionali oltre a 7 treni Intercity e Frecce che servono le linee Roma-Venezia-Trieste e Milano-Venezia-Trieste. In questa frazione di 2018, considerando solo i treni del trasporto regionale di Trenitalia, sono stati circa 70mila i viaggiatori con un biglietto di corsa semplice. Oltre 35mila i passeggeri con abbonamento. Tra le destinazioni preferite: Trieste, Latisana, Udine e Venezia.

“Questi risultati sono la conferma che l’intermodalità rappresenta il futuro della mobilità", spiega Elisa Nannetti, Direttore regionale Friuli Venezia Giulia di Trenitalia. "Il polo di Trieste Airport è destinato a divenire un punto privilegiato di accesso ai servizi, non solo per le persone che si muovono per lavoro, ma anche per quelle che lo fanno nel tempo libero per il piacere di viaggiare”.

“Il notevole numero di passeggeri che, sin dall’inaugurazione di 8 mesi fa, ha usufruito del servizio ferroviario offerto dalla fermata di Trieste Airport è la conferma delle prospettive dello scalo quale centro del trasporto regionale. Un'infrastruttura che contribuisce a razionalizzare gli spostamenti sul territorio, a favorire l'accessibilità turistica e ad accrescere la sostenibilità ambientale", è il commento dei vertici di Trieste Airport.