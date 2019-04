Sella Nevea ed escursioni nel Tarvisiano

La stagione sciistica nei poli del Friuli Venezia Giulia si avvia alla conclusione definitiva con la chiusura degli impianti di Sella Nevea il 25 aprile. Al momento le piste aperte sono quelle a monte con buone condizioni di neve, mentre la Pista Canin è chiusa causa scarso innevamento.



Si consiglia in ogni caso di seguire gli aggiornamenti in tempo reale, alla pagina Infoneve Sella Nevea e alla sezione dedicata alle nuove webcam.



ESCURSIONI ON THE SNOW A TARVISIO

Per la settimana conclusiva della stagione, nel Tarvisiano sono state organizzate delle attività ad hoc. Sabato 20 Aprile 2019 Ore 9.00, Passeggiata naturalistica – Laghi di Fusine Ore 14.00, Passeggiata naturalistica – Wild Track Lunedì 22 Aprile 2019 Ore 9.00, Passeggiata naturalistica – Laghi di Fusine Ore 14.00, Passeggiata naturalistica – Zabuata Ore 17.30 Bike Tour – Val Saisera Martedì 23 Aprile 2019 Ore 9.00, Passeggiata naturalistica – Alpe del Lago Ore 10.00 Gita in carrozza Ore 11.00 Gita in carrozza



Mercoledì 24 Aprile 2019 Ore 9.00 Rifugi Zacchi Ore 10.00 Gita in carrozza Ore 11.00 Gita in carrozza Ore 14.00 Passeggiata Storica Ore 15.30 Laboratorio per bambini – Corso Mosaico



Ore 17.30 Approccio all’arrampicata – Palazzo dello sport Giovedì 25 Aprile 2019 Ore 10.00 Gita in carrozza Ore 11.00 Gita in carrozza Ore 15.30 Laboratorio per bambini – Animali della foresta Ore 17.30 Bike Tour – Val Saisera Sabato 26 Aprile 2019 Ore 9.00, Passeggiata naturalistica – Forest Sound Track Ore 14.00, Passeggiata naturalistica – Laghi di Fusine