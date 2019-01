Stadium Experience, Football&Taste alla scoperta di Udine

Da sabato 26 gennaio sarà possibile partecipare alla Stadium Experience, usufruire dell’offerta Football and taste e dei vantaggi su audioguide e ingressi ai musei di Udine, le esperienze turistiche che PromoTurismoFVG e Udinese Calcio propongono agli amanti del calcio, agli interessati e ai turisti. Dalle visite guidate degli interni della Dacia Arena alle esperienze enogastronomiche nelle strutture aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del FVG, dagli ingressi ridotti ai musei convenzionati di Udine al noleggio gratuito delle audioguide per il tour guidato della città, le iniziative vogliono far scoprire l’ampia e ricca offerta turistica del territorio regionale.



Gli spettatori delle partite, i turisti in possesso della FVG Card e tutti gli interessati possono partecipare alla Stadium Experience ogni sabato mattina alle ore 11.00, previa prenotazione tramite l’infopoint PromoTurismoFVG di Udine (piazza Primo Maggio, Tel. 0432 295972 info.udine@promoturismo.fvg.it). Accompagnati dal personale di Udinese Calcio, i partecipanti entrano nei locali normalmente inaccessibili al pubblico come la zona interviste, gli spogliatoi, le aree vip e il terreno di gioco, percorrendo il tunnel dei giocatori, a caccia di atmosfere pre e post partita. Un’esperienza insolita e invitante per mostrare il dietro le quinte dello stadio dove si sfidano i giocatori del massimo campionato nazionale. Tutte le informazioni sui costi alla pagina https://bit.ly/2AWlG9L



La scoperta di luoghi unici non si ferma però allo Stadio e comprende l’offerta enogastronomica del Friuli Venezia Giulia: dopo o prima della giornata alla Dacia Arena, il titolare del biglietto della partita e il possessore della tessera del tifoso, possono usufruire di uno sconto del 10% in una delle strutture della Strada del Vino e dei Sapori partecipante all’iniziativa (cantine, ristoranti, birrifici o botteghe artigiane). L’offerta ha una validità di 7 giorni a partire dal giorno antecedente il match allo stadio, non è cumulabile ed è utilizzabile una sola volta per struttura. Per i dettagli e scoprire le strutture aderenti http://www.turismofvg.it/code/114012/



I titolari del biglietto o di un abbonamento e i loro accompagnatori interessati a scoprire il patrimonio artistico, culturale e il fascino elegante e al tempo stesso rustico di Udine, hanno la possibilità di usufruire del noleggio gratuito dell’audioguida all’infopoint PromoTurismoFVG di Udine (piazza Primo Maggio, Tel. 0432 295972 info.udine@promoturismo.fvg.it) e di entrare a costo ridotto all’interno del Museo Diocesano e degli altri musei convenzionati della città. L’offerta è valida 7 giorni a partire dal giorno antecedente il match esibendo il biglietto della partita o la tessera del tifoso. Per gli abbonati è inoltre prevista una riduzione del 20% sull’acquisto della FVGcard, la tessera turistica che dà accesso gratuitamente alle strutture convenzionate e a diversi servizi. Tutte le informazioni sulla pagina http://www.turismofvg.it/Udinese-Stadium-Experience



Le attività di promozione integrate del territorio che PromoTurismoFVG e il brand ambassador Udinese Calcio mettono in campo si pongono l’obiettivo di attrarre l’attenzione del mercato interno e dei tifosi provenienti dalle città delle squadre ospiti, incentivando la loro permanenza sul territorio anche prima o dopo la partita.