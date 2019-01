Torna 'Sicuri in montagna... con la neve'

Anche quest'anno il Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia partecipa all'iniziativa nazionale ‘Sicuri in montagna’, la campagna di prevenzione, informazione e comunicazione del Cnsas inaugurata esattamente vent'anni fa, nel 1999. L'edizione invernale, denominata ‘Sicuri con la neve’, è in programma domenica 20 gennaio vicino agli impianti di risalita in Piancavallo.

Considerata l'attuale scarsità di neve, non sarà possibile intraprendere anche un'iniziativa con sci e pelli di foca in ambiente nelle Alpi Giulie, come nell'edizione 2018.

Sarà la stazione di Pordenone del Soccorso alpino e speleologico a tenere le fila della giornata dimostrativa in Piancavallo, in programma dalle 9 del mattino alle 13 in collaborazione con il Corpo Forestale regionale, PromoturismoFvg Piancavallo, Carabinieri di Aviano, Scuola di Scialpinismo Valmontanaia e Scuola di escursionismo Frisone. Sul posto anche le Unità cinofile del Soccorso alpino.

Il ritrovo è presso lo stand allestito per l'occasione accanto alla biglietteria centrale Tremol 1 degli impianti di risalita. E' obbligatoria la dotazione da sci alpinismo; dove necessario saranno forniti sonda e apparecchio Artva per la ricerca di sepolti in valanga. Si procederà con i seguenti passaggi teorico - pratici: sicurezza e normative di riferimento in pista, preparazione e conduzione di una gita di sci alpinismo - autosoccorso; stratigrafia del manto nevoso; vigilanza e soccorso sulle piste da sci; soccorso organizzato in valanga; soccorso medico avanzato in ambiente impervio; sondaggio e ricerca con dispositivi Artva e Recco; comportamento in caso di incidente.

Per informazioni: 335-5965607, mail: pordenone@cnsas-fvg.it.