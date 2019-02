Tre nuove bandiere arancioni per i borghi del Fvg

Il turismo punta sui borghi del nostro Paese, piccoli gioielli preservati dal tempo e custodi del passato e delle tradizioni. Anche in Friuli Venezia Giulia l'attrattiva dei borghi si fa sentire, con un numero di turisti in costante aumento e investimneti da parte delle amministrazioni. Ora ci sono 3 nuovi borghi insigniti della Bandiera arancione del Touring Club Italiano. Si tratta di Andreis, Barcis e Frisanco, tutti in provincia di Pordenone.

Salgono così a cinque le località certificate in provincia di Pordenone, per un totale regionale di setteBandiere arancioni Touring in Friuli Venezia Giulia. In tutta Italia, i borghi "arancioni" sono ora 239.

I 3 Comuni sono risultati in linea con gli standard di qualità turistica e ambientale del Touring Club Italiano e sono stati premiati al termine di una rigorosa analisi, supportata anche da sopralluoghi anonimi sul campo, nell'ambito della I edizione di Bandiere arancioni nel territorio dell’Unione Territoriale Intercomunale Valli e Dolomiti Friulane.



Foto: Palazzo Centi da www.albergodiffusobarcis.it