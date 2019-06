Trieste Airport, inaugurata la nuova tratta per Colonia

Questa mattina all’aeroporto di Trieste è stata inaugurata la nuova rotta Eurowings Colonia–Trieste, servita con due voli settimanali a partire da oggi fino al 24 ottobre. Il volo in arrivo da Colonia è stato accolto dall’angelo d’acqua inaugurale organizzato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Ronchi dei Legionari. Per l’occasione la crew di Eurowings ha voluto offrire ai passeggeri la torta inaugurale, servita presso i gate dell’aeroporto.

La tratta Trieste-Colonia-Trieste entra così ufficialmente nel network delle località tedesche servite da Trieste Airport, che comprende anche i collegamenti giornalieri per Francoforte e Monaco.

“Il nuovo volo per Colonia rappresenta una grande opportunità non solo per il mercato turistico tedesco e italiano, ma anche per il business delle numerose imprese del Friuli Venezia Giulia che intrattengono rapporti commerciali con la Germania”, ha commentato il direttore generale di Trieste Airport Marco Consalvo. “La nuova rotta permette a Trieste di consolidare il ruolo di collegamento tra il Nordest e la Germania, creando un ponte con una realtà ricca di possibilità sul fronte turistico ed economico”.

Il General Manager Business Development per l’Italia di Eurowings Roberta Monti ha dichiarato: “Siamo lieti di iniziare la collaborazione con l'aeroporto di Trieste, il nostro 17° scalo in Italia. Nessun altro Paese ad esclusione della Germania, nostro home country, può contare su una presenza di Eurowings così diffusa sul territorio. Ciò testimonia come l'Italia rimanga un mercato fondamentale per tutto il comparto turistico tedesco".

La rotta Colonia-Trieste-Colonia viene servita A/R da 2 voli settimanali: il giovedì (TRS-CGN 09.35 – 11.10) (CGN-TRS 07.25 – 08.55) e la domenica (TRS-CGN 09.10 – 10.45) (CGN-TRS 07.00 – 08.30)