Udinese Calcio promuove il territorio

Presentazioni con spettacolo per tour operator e giornalisti a Milano e Roma, visite guidate della Dacia Arena dedicate ai turisti e agli appassionati di calcio, attività social con protagonisti i giocatori dell’Udinese: la partnership tra PromoTurismoFvg e Udinese Calcio è proseguita a pieno ritmo da dicembre a maggio con l’obiettivo unico di promuovere il territorio regionale e la sua ricca offerta culturale ed enogastronomica in maniera congiunta, nell’ottica di una nuova linea sinergica e strategica tra sport e turismo.

Sono stati oltre 30 i rappresentanti di tour operator, agenzie di viaggio, Cral e oltre 20 i giornalisti di stampa trade e di settore che hanno partecipato agli eventi congiunti di PromoTurismoFVG e Udinese Calcio organizzati a Milano e a Roma a margine dei match day di Udinese nelle partite in trasferta. In queste occasioni gli ospiti hanno potuto assistere alla presentazione con spettacolo condotta da Marco Berry “In viaggio con i 5 sensi alla scoperta del Friuli Venezia Giulia”, format di uno show creato ad hoc per incuriosire e immergere gli ospiti nella scoperta della regione, e assaggiare le specialità enogastronomiche della regione curate dalle sapienti mani dello chef stellato Emanuele Scarello.

Fra le attività promozionali messe in campo sul territorio regionale hanno riscosso successo i 13 appuntamenti con la Stadium Experience, la visita guidata della Dacia Arena in lingua italiana o inglese veicolata all’interno della FVGCard, ai quali hanno partecipato 200 persone totali fra turisti, famiglie con bambini e appassionati di calcio. Anche le azioni digital hanno avuto un ruolo centrale nella promozione e diffusione dell’offerta enogastronomica del Friuli Venezia Giulia. A rotazione i giocatori dell’Udinese sono infatti diventati testimonial del territorio visitando in prima persona alcune strutture aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori, come l’agri-birrificio Villa Chazil, la balsameria Midolini, il prosciuttificio Bagatto, i ristoranti Trattoria locanda Ai Tre Amici, Antica Maddalena e Aquila Nera, e condividendo la loro esperienza attraverso racconti fotografici sui propri i propri profili social che hanno riscontrato un elevato dato di diffusione.

Con l’obiettivo di attrarre l’attenzione del mercato interno, dei tifosi provenienti dalle città delle squadre ospiti, ma anche dalle regioni e dai Paesi vicini, si sono inoltre visti e si vedranno fino al termine del campionato nella Dacia Arena: passaggi a ripetizione sui led a bordo campo del logo Friuli Venezia Giulia seguito dalle promozioni dell’offerta neve, mare e della Strada del Vino e dei Sapori, la personalizzazione dello spogliatoio ospiti con immagini turistiche dei “brand-località” di punta: Forni di Sopra/Sauris, Ravascletto/Zoncolan, Sappada, Tarvisio, Sella Nevea, Piancavallo, Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Lignano Sabbiadoro e Grado, la brandizzazione del tunnel di ingresso dei giocatori con il logo FVG e la distribuzione nei locali dello stadio di offerte promozionali ai tifosi. A livello nazionale la promozione del territorio è passata anche attraverso il circuito Academy, che conta 80 squadre affiliate a Udinese in tutta Italia, e attraverso un sistema d’accoglienza in regione dedicato ai ragazzi in visita a Udine per le partite. Le attività hanno interessato varie città di Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

PromoTurismoFvg ha inoltre scelto gli spazi dello stadio per due eventi di presentazione alla stampa: il primo dedicato al prodotto mare, tenutosi lo scorso 7 aprile nell’auditorium, che ha visto la partecipazione di 24 operatori turistici di Lignano Sabbiadoro, Grado e del Golfo di Trieste per annunciare le novità della stagione estiva 2019, e il secondo dal titolo “Montagna 365 giorni”, che avrà luogo il 2 maggio alle ore 11 nella sala stampa, per la presentazione dei dati invernali di chiusura degli impianti sciistici e delle novità e progettualità per lo sviluppo dell’offerta turistica estiva della montagna del Friuli Venezia Giulia.

“Grazie a PromoTurismoFvg - dichiara Magda Pozzo - per averci dato la possibilità di applicare azioni di marketing innovative, mettendo l’esperienza del pubblico e dei nostri giocatori al primo posto, facendo parlare l’entusiasmo dei tifosi di calcio, dando valore turistico, e non solo sportivo, alla nostra Dacia Arena. Progetti di questo tipo permettono al pubblico di trovare ispirazione per le esperienze che vogliono svolgere in futuro, creando attenzione e interesse diretto. Siamo orgogliosi di poter esaltare le eccellenze friulane non solo in Italia, ma nel mondo attraverso l'immagine dell'Udinese e dei Giocatori”.

“La collaborazione fra PromoTurismoFvg e Udinese Calcio non è stata solo una semplice sponsorizzazione, bensì una piattaforma di attività di marketing, social media ed esperienze LIVE che i rispettivi team hanno pianificato, sviluppato e portato a compimento insieme con l’obiettivo univoco di raggiungere gli obiettivi strategici prefissati nonché di coinvolgere, collegare e promuovere diversi brand del territorio” – dichiara Lucio Gomiero, direttore generale di PromoTurismoFVG.