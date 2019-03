Uefa U21, occasione di promozione

Nelle ultime due settimane di giugno il Friuli Venezia Giulia sarà nuovamente palcoscenico di grandi eventi sportivi: Trieste e Udine sono, infatti, le città prescelte per ospitare i match del girone B della Uefa Championship Under 21 composto dalle squadre di Germania, Austria, Danimarca e Serbia. Udine ospiterà anche la finale di domenica 30 giugno. Le partite del campionato europeo in programma partiranno il 17 giugno e la vendita dei biglietti è disponibile già da dopodomani direttamente sulla pagina dedicata all’evento del sito di PromoTurismoFvg http://www.turismofvg.it/UEFA-Under21-Championship-Italy-2019.

PromoTurismoFvg coglie l’occasione per confezionare speciali offerte turistiche per i tifosi che accompagneranno i loro beniamini in questa avventura europea o per i semplici amanti di questo sport, al fine di far loro scoprire il patrimonio turistico regionale.

Il titolare del biglietto della partita avrà la possibilità di ritirare, negli infopoint di PromoTurismoFvg di Udine (Piazza Primo Maggio, tel. 0432 295972) e Trieste (via dell’Orologio 1 – angolo Piazza Unità d’Italia 040 3478312) o nelle strutture ricettive aderenti all’iniziativa, un voucher tramite il quale potrà usufruire gratuitamente insieme a un accompagnatore di diversi servizi turistici per scoprire il patrimonio che lo circonda. Potrà accedere ai principali musei privati e civici delle due città, partecipare alle visite guidate di Trieste, oppure noleggiare le audioguide e addentrarsi autonomamente per le vie delle due città simbolo della regione. Nel pacchetto di servizi sono inoltre comprese le visite guidate di Cividale del Friuli e della base aeronautica delle Frecce Tricolori.

Le azioni messe in atto per la promozione dell’evento e per la veicolazione delle offerte turistiche che PromoTurismoFvg ha studiato per i target di riferimento sono molteplici.

Dalle campagne promozionali delle partite del girone B durante le fiere di settore alle quali la regione ha partecipato e parteciperà nel corso del 2019, dalla Ferienmesse di Vienna, alla Free di Monaco e ITB di Berlino fino alle fiere dell’est Europa a Budapest e Praga, alle azioni mirate sui propri canali social ufficiali @FVGlive in lingua tedesca e inglese, arricchiti da video promozionali dell’offerta mare di Lignano Sabbiadoro e Grado. I grandi eventi sportivi a forte impatto turistico ed economico rappresentano per PromoTurismoFvg infatti importanti veicoli nei quali allestire le proprie strategie di promozione turistica e di comunicazione.

È a coloro che sono mossi da una passione, infatti, che PromoTurismoFvg vuole puntare, dando loro la possibilità di scoprire ulteriori parti della regione, con l’obiettivo di allungare la loro permanenza o di riprogrammare un viaggio. Inoltre, i target turistici che rappresentano le squadre in sfida a Trieste e Udine per la Uefa Championship Under 21 sono esattamente in linea con i mercati obiettivo del piano strategico già in opera: Germania e Austria sono i motori propulsori dell’aumento degli indici di arrivi e presenze che la regione ha registrato negli ultimi anni e per i quali l’obiettivo è l’incentivazione e la fidelizzazione dei clienti, mentre Danimarca e Serbia identificano i target emergenti, da far incuriosire e innamorare della regione.