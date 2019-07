Un summer camp di Maurizio Ganz al Falkensteiner Resort Capo Boi

Sono numerose gli eventi esclusivi programmati a luglio dal Falkensteiner Resort Capo Boi, in Sardegna, e tra essi anche un summer camp del campione di calcio tarvisiano Maurizio Ganz, che si terrà dal 16 al 20 luglio. Oltre allo sport, poi, anche la cucina è protagonista in questo angolo di paradiso situato nel mezzo di un lussureggiante parco verde circondato da colline, con una spiaggia privata di sabbia bianca, a circa 40 minuti di guida dall'aeroporto internazionale di Cagliari. Infatti, del resort saranno ospiti anche gli chef stellati Alfio Ghezzi e Marco Cahssai, rispettivamente il 13 e 21 luglio, così da rendere memorabile il soggiorno in uno degli angoli più esclusivi della Sardegna.