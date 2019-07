Una casa nel Pamir

In un angolo del Pamir, a ridosso del confine con l'Afganistan, sorge Langar, un paesino pittoresco e polveroso. Un tempo, qui, le carovane dirette verso il subcontinente indiano, deviavano per il corridoio del Walkhan. Il paesaggio è di rara bellezza, le vette si innalzano solenni e i loro nomi non contano, anche se portano il nome di Carlo Marx. I settemila e passa metri di altitudine delle vette che sovrastano il corso del fiume Panj, l'asprezza di un ambiente creato per gli esteti rimandano a un universo parallelo, a una specie di aldilà dove anche agli esseri viventi è consentito l'accesso.

Maktour tutta questa bellezza non sa godersela, è nato e cresciuto in quest'ambiente dove poche cose commestibili crescono, dove gli inverni sono tremendi e le opportunità di vivere una vita degna di questo nome sono poche. Il romanticismo dei turisti che vengono qui a godersi tale maestosità per scappare via in fretta verso la prossima meta, non attecchisce su Maktour.

Gli occhi piccoli e scuri, fronte bassa incorniciata in una chioma che pare non avere bisogno di pettine.



È salito su un treno diretto verso Mosca una quindicina di anni fa. Alla moglie ha detto solamente di attenderlo promettendole che qualche cosa sarebbe riuscito a fare anche nella capitale russa. Ora mostra con orgoglio una casa semplice che ospita turisti di passaggio. Lui, la moglie e i due bimbi piagnucolosi, vivono nelle stanze che non sono occupate dai passanti. L'acqua esce dai rubinetti senza regolarità, la moglie si dà da fare in cucina preparando pietanze semplici con quello che Maktour porta a casa da Khorog quando l'attività di tassista lo porta da quelle parti. “Sono duecentosessanta chilometri in pessimo stato, ma quando c'è qualcuno da portare laggiù o qualche turista da portare qui, non mi faccio scappare l'occasione, da queste parti è dura e tutto serve per tirare avanti”. Maktour è una molla, tutto nervi, ma per un attimo si ferma a raccontare la storia dei suoi dieci anni a Mosca.



“Sono uno di quei milioni di tagiki che lasciano questo Paese perchè non c'è nulla da fare e per noi qui in Pamir è ancora peggio, nemmeno un campo dove poter coltivare qualche cosa, non cresce nulla”. Si prende il bimbo più piccolo sulle ginocchia e continua nel suo inglese scolastico ma preciso. “Dieci anni, tornando una volta ogni tanto, per fortuna c'è la tecnologia per rimanere in contatto, ai russi non andiamo molto a genio, ma hanno bisogno di noi e degli altri poveracci del Centro Asia altrimenti chi gli costruisce le case?” Tutte le umiliazioni sono state archiviate, ora è il tempo di dar sfoggio dei frutti delle migliaia di giornate trascorse in un ambiente ostile. “Ho finito la casa quando gli ultimi cumoli di neve si stavano sciogliendo, il mio periodo preferito qui in Pamir, quando sembra che tutto può accadere”.



L'irruzione di un turista austriaco con famiglia modello al seguito rompe l'idillio di una conversazione che fluisce. Maktour, premuroso, cerca di accomodare le esigenze di questo bel biondo austriaco. Si segue lo ‘scontro’ tra il turista intriso di narcisismo e Maktour con il suo alone di remissività. Il biondo si lamenta dei prezzi, vuole uno sconto, altrove le cose costano meno. Maktour incassa, offre i pasti gratuiti al bimbo. L'austriaco, che non si permetterebbe mai di agire in tal modo a Innsbruck, Vienna o altrove in Occidente, non si preoccupa di come il cibo offertogli giunga fino a qui. Al suo lato narcisista è sufficiente essere in questo luogo, non gli interessa comprendere il luogo in cui si trova. La comprensione richiede tempo, pazienza e volontà di ascoltare. Una foto che giungerà sui dispositivi degli amici rimasti a casa è il trofeo che ricerca anche a queste latitudini. Austria batte Tagikistan. Imperialismo culturale (forse) involontario. Come sarebbe bello riavvolgere il nastro di una decina di minuti e magari girare la scena senza l'intrusione austriaca.

Anche nella casa del Pamir può venir voglia di sparire, come i cumoli di neve quando viene primavera.