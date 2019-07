Vacanza amica della natura

Lino delle Fate Eco Village Resort è un progetto strategico e unico nell’Alto Adriatico, che ha come obiettivo la rivalutazione del territorio, garantendo agli ospiti una qualità impareggiabile di vacanza. Si trova a Bibione ed è un esclusivo resort che conserva intatta l’identità della natura in cui è incastonato; luogo ideale dedicato a chi è alla ricerca di quiete e intimità, a chi ama il mare e la laguna e soprattutto ama contemplarne i colori in piena tranquillità. La struttura è composta da 316 unità abitative di cui 26 camere e suite, situate nella Clubhouse. Lino delle Fate Eco Village Resort è nato seguendo i rigorosi criteri bio-reversibili, al passo con le moderne tendenze in campo energetico: il materiale impiegato principalmente è il legno di larice, il riscaldamento dell’acqua sanitaria e la climatizzazione dell’hotel sono realizzati con pompe di calore inverter, sfruttando la geotermia del pozzo artesiano terebrato a 600 metri di profondità. Per l’irrigazione viene sfruttata l’acqua piovana raccolta dai tetti dei bungalow.