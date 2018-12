Vigilia di Natale: a Pramollo i ragazzi sciano gratis

Tra le tante proposte di Nassfeld Pramollo pensate per la vacanza delle famiglie sulla neve, ce n'è una dedicata ai giovanissimi ospiti, in una delle giornate più suggestive delle feste natalizie. E’ chiamata “Sorpresa di Natale”, seguendo il motto nice surprise, conosciuto da chi frequenta la località e che caratterizza moltissime delle iniziative del comprensorio, idealmente la ski area del Friuli Venezia Giulia più a nord.

Può essere considerata un vero regalo natalizio fatto durante la giornata più suggestiva delle vacanze sulla neve, quando l’atmosfera delle feste sta entrando nei momenti più belli. La “Sorpresa di Natale”, solo il 24 dicembre, sarà dedicata da Nassfeld Pramollo ai bambini e ai ragazzi (di 15 anni non ancora compiuti) che potranno sciare gratuitamente nelle piste del comprensorio. Un’ulteriore attenzione per i più giovani che qui possono trovare, oltre alla grande quantità di neve, scuole e tantissimi tipi di percorsi, disegnati per chi sta imparando a sciare o per i più esperti, già capaci di acrobazie.

Anche attraverso questa iniziativa, Nassfeld Pramollo conferma la propria vocazione a essere polo adatto alle famiglie, sia per le caratteristiche ambientali e di clima, che per la capacità di coccolare gli ospiti con novità, proposte e formule che consentono di trovare la soluzione su misura per trascorrere nell’area una o più giornate all’insegna dello sci.

