Visite gratuite a Palazzo Coronini

Palazzo Coronini sarà visitabile domenica con ingresso gratuito, nell'ambito delle “Domeniche d’inverno al museo in Friuli Venezia Giulia”, iniziativa promossa dalla Regione, in collaborazione con Erpac e con le due Camere di Commercio regionali. La storica dimora di viale XX Settembre a Gorizia sarà aperta sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per l'appuntamento con "L'opera della settimana", sarà esposta un’opera che dimostra come le collezioni Coronini custodiscano anche importanti testimonianze dell’arte del XX secolo.

Si tratta di un disegno a inchiostro e tempera su carta di Vittorio Bolaffio (1883-1931), artista che fu tra i più originali interpreti del primo Novecento goriziano e triestino. L’opera è uno dei molti studi preparatori per un dipinto dalla storia alquanto travagliata, una vicenda che coinvolse anche Umberto Saba ed Eugenio Montale.

La scena raffigurata nel disegno, che presenta alcune piccole differenze rispetto al dipinto, è ambientata su una panchina dei Giardini pubblici di Gorizia, davanti alla grande magnolia.