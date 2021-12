Il Palaindoor Ovidio Bernes di Udine, gentilmente concesso dal Comune di Udine, grazie all’impeccabile organizzazione degli Azzurri d’Italia sezione di Udine, con il patrocinio e la partecipazione della Fondazione Friuli e delle associazioni benemerite affiliate al Coni, ha accolto la presentazione del nuovo libro del professor Faustino Anzil, già presidente della locale Anaoai, ‘Scampoli di Sport, in ordine sparso’.

Alla cerimonia era presente una folta schiera di amici, soci, addetti ai lavori e appassionati, fra i quali molti aderenti alle associazioni organizzatrici (Anaoai, Stelle Al merito, Veterani dello Sport e Ragazzi del Brunetta). Al professor Enzo Del Forno, olimpico di salto in alto e attuale presidente degli Azzurri di Udine, il compito di portare i saluti dell’associazione ed elencare i meriti del suo predecessore per la nuova ‘fatica letteraria’, portata a termine in piena pandemia.

E’ spettato, quindi, a Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, quale sponsor economico, ricordare alcuni simpatici aneddoti inseriti nel libro che ne fanno un vero toccasana, consentendo di ricordare uno sport di altri tempi nel quale molti dei presenti si sono ritrovati protagonisti.

Infine all'avvocato Dante Cudicio, nella veste di amico di Anzil oltre che di presidente regionale dell'Associazione italiana allenatori calcio, il compito d’illustrare, con molti dettagli curiosi, questa raccolta di racconti che spaziano in ben 30 capitoli e tre settori. La serata ha visto inoltre un simpatico siparietto con l'intervento di Mario Baschirotto, illustratore del libro, che ha ricordato la storia di alcune foto e le sue vignette che ben rappresentano i vari capitoli del volume.

La manifestazione, nel rispetto delle norme anti-Covid, si è conclusa con il ricordo di Alessandro Talotti e Virginio Pizzali e un brindisi per gli auguri di Buon Natale.