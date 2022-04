'Baskin, sport e cultura per superare le barriere'

"Questo movimento sportivo affronta il tema della disabilità sotto il profilo culturale; lo fa con condizioni di normalità, con il superamento di tutte le barriere che si possono incontrare, e lo fa nel 'tempio' del basket, il palasport 'Benedetti' di Udine". Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute, Politiche sociali e Disabilità, Riccardo Riccardi, intervenuto a Udine per il saluto nella terza giornata di campionato regionale baskin girone Gold, al palasport Benedetti di Udine.

"Questa è una giornata importante: vedere tutti questi ragazzi insieme, con le loro famiglie che riescono a trovare il tempo e le migliori soluzioni di inclusione, non può che far esprime apprezzamento da parte dell'Amministrazione regionale - ha detto Riccardi -; c'è la nostra volontà di dare una soluzione stabile a questa organizzazione, che ci sta dimostrando di essere molto strutturata su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, così che possa continuare a svolgere lo straordinario lavoro che sta facendo".

"Baskin è sport ma è soprattutto inclusione e percorso di vita delle persone. La Regione sosterrà sempre con importanti risorse questo movimento che sappiamo essere una realtà che prima di chiedere dà, e dà molto: ai ragazzi, alle famiglie, a tutta la comunità" ha detto ancora il vicegovernatore.

La "Zio Pino Udine", presieduta da Alberto Andriola (delegato regionale Fvg dell'Ente italiano sport inclusivi, nato proprio attorno al baskin) è la prima società regionale che ha sposato questo sport in Friuli Venezia Giulia; è stata la precorritrice per le altre società che stanno sorgendo un po' in tutta la regione, con ogni territorio provinciale rappresentato. Oggi in Friuli Venezia Giulia si contano 9 squadre (sono 150 in Italia), con 250 ragazzi coinvolti e 90 famiglie con persone disabili raggiunte.