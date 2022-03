150 minirugbisti conquistano Bagnaria Arsa

Successo di pubblico e partecipazione per la festa del Rugby organizzata a Bagnaria Arsa: in casa della Juvenilia, infatti, la domenica ovale ha visto ben 150 bambini correre e divertirsi inseguendo un pallone da rugby. Nel fine settimana della ripresa ovale in regione, grande è stata la partecipazione da parte della società di casa, delle Black Ducks di Gemona, dell'Overbugline Codroipo e della Rugby Udine.

"Un successo sotto ogni punto di vista - commenta Ernesto Barbuti, presidente della Juvenilia - quando così tanti bambini si divertono vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto. Per noi come società è stato davvero intenso rivedere in campo così tanti minirugbisti. Un gran bel segnale, guardando al futuro del nostro sport".