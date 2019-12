A Brugnera una maratonina diversa dal solito

Archiviati i festeggiamenti per il ventennale, la Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza continua il suo percorso, sempre nell’ambito del calendario Fidal, e dà appuntamento a tutti gli appassionati per il 22 marzo. La formula di gara è sempre la stessa, quella che ha fatto la fortuna della manifestazione, ossia un circuito di poco più di 7 km, completamente cittadino con partenza e arrivo davanti alla scuola elementare di Via SS.Trinità, che i concorrenti dovranno affrontare per tre volte.

Un percorso molto veloce, come stanno a dimostrare i record della corsa, 1h01’53” del tunisino Rached Amor e 1h12’33” della kenyana Jane Kariuki, datati 2005 (è previsto un premio speciale di 150 euro per chi riuscirà a batterli).

Come sempre gli organizzatori hanno pensato anche a chi non si sente ancora pronto per completare la distanza classica dei 21,097 km, ecco così che chi vorrà potrà scegliere il traguardo di un giro pari a 7.034 metri oppure optare per le non competitive, su uno, due o tre giri. E’ prevista anche la camminata di Nordic Walking di 7,032 km.

Lo start è unificato per tutte le prove, alle ore 9:30. Il costo dell’iscrizione ammonta a 15 euro per la maratonina e 10 euro per la competitiva di km.7.034 , 5 euro per le non competitive. Un costo ridotto a fronte di una gara storica del panorama non solo friulano, che tra le sue ricchezze annovera anche il ripetuto passaggio all’interno di Villa Varda, nel parco all’inglese disegnato nell’Ottocento fra i viali di tigli a struttura geometrica. Una ragione in più per non mancare e scoprire una maratonina diversa dal solito.

Per informazioni: Atletica Brugnera, tel. 339-7526320, www.atleticabrugnera.com