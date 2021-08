A Colugna il tennis è donna

Solo donna, a Colugna. Nel torneo di tennis organizzato dall’Azteca Sport, dal 10 al 25 luglio, e sostenuto dalla An Camini, rappresentata da Sergio Cautero, c’è solo la sezione femminile. Unico caso in regione.

Per consolidata consuetudine, nelle manifestazioni a formula Open, ossia aperte a giocatori di qualsiasi classifica Fit, ci sono ambedue i settori, maschile e femminile, soggetti, però, a un unico regolamento che prevede una sostanziale differenza riferita ai premi in denaro: per le donne sono di minore entità.

“Non è giusto - afferma il presidente del Club Azteca Sport, Renata Kyliankova – noi intendiamo sostenere la parità di genere. Nel frattempo, abbiamo organizzato un torneo esclusivo per donne, con premi a dimensioni maschile”.

L’iniziativa ha attirato la crema delle atlete regionali nei tre ambiti distinti di classifica. Risultati delle tre finali. In IV categoria Sara Sabeo (4.1 Fit) del Tc Carlino, batte Cristiana Petrache (4.2 Fit) del Tc Modus per 7-6 (9) 6-3. In III, Camilla Franzin (3.1 Fit) del Tc Triestino, batte Sophie Parente (3.1 Fit) del Tc Campagnuzza, per 6-3, 7-5.

Infine, nel settore Open, dove sono presenti numerose atlete di II categoria, Serena D’Ercole (2.6 Fit, nella foto) del River Sporting batte Margherita Marcon (2.6 Fit) del GT Tennis, per 7.5 e ritiro. Incontro ondivago, quest’ultimo. La D’Ercole parte come un fulmine e si porta subito sul 5-0. A questo punto la Marcon si rimette in corsa, bombardando a sua volta l’avversaria e raggiunge il 5-5. Sulla parità, D’Ercole piazza i due game decisivi e fa suo il primo set per 7-5; vince anche l’incontro, per ritiro della Marcon, colpita da improvviso malessere.