A Fiume Veneto taglio del nastro per il bike park

Domenica 27 marzo, in occasione della gara di Mountain Bike della categoria ‘giovanissimi’, verrà inaugurato ufficialmente il bike park, realizzato nello scorso autunno presso il centro sportivo di via Verdi a Fiume Veneto.

A tagliare il nastro il Sindaco Jessica Canton, alla presenza del Consigliere Regionale Simone Polesello, del Presidente Regionale della Federazione Ciclistica Italiana Stefano Bandolin, dell’arch. Claudio Floreancig, che ha progettato l’opera, e l’impresa esecutrice Mozzon Daniele srl di Pordenone.

Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, il bike park è una pista per mountain bike, attrezzata con curve paraboliche, salti, contropendenze, scalinate, percorsi con ‘Rock Garden’ e ‘Tronchi’, oltre a varie dune e dossi. E’ fruibile dalla cittadinanza, nel rispetto delle regole, negli orari di apertura al pubblico.

“Vogliamo Fiume Veneto un comune fortemente declinato agli sport – dichiara il Sindaco Jessica Canton -, questo impianto prosegue nel valorizzare aree esterne, per vivere la pratica sportiva non solo in sicurezza ma anche garantendo il pieno appeal della disciplina ciclistica".

Appuntamento alle 9 per la cerimonia di inaugurazione, mentre alle 9.30 prenderà il via la gara, organizzata dal Gruppo Ciclistico Bannia. E’ il primo evento in Regione per ragazzi fino a 12 anni, che vedrà coinvolti oltre 100 atleti, suddivisi in 6 squadre provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia. Ma anche i non tesserati potranno partecipare: a tutti coloro che si presenteranno domenica mattina, che non abbiano ancora compiuto 12 anni e siano muniti di bicicletta, sarà riservata una categoria ad hoc, per provare l’ebrezza del ciclocross in una struttura realizzata appositamente per le mountain bike.