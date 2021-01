A Forni di Sopra è tempo di Biberon

Nel prossimo fine settimana la località di Forni di Sopra ospiterà, quale sede storica, il Trofeo Biberon 2021, organizzato dallo Sci club 70 di Trieste. Una 37esima edizione (16esima internazionale) limitata causa pandemia e che vedrà alla partenza delle competizioni solo i “Cuccioli” (maschi e femmine) con un numero massimo di 120 atleti per gara, come da regolamento Fisi.

Il programma prevede per sabato 30 gennaio, sulla pista Cimacuta, uno slalom con inizio alle ore 10.00 ed, a seguire, alle ore 14.00, sempre in zona Davost, la novità 2021 ovvero la prova di sci nordico con una gimkana. Domenica 31 sarà la volta dello slalom gigante tradizionale con partenza alle ore 10.00. Le premiazioni si svolgeranno direttamente al parterre d'arrivo, al termine di ogni singola sezione femminile e maschile. A causa delle restrizioni dovute al covid-19 non si terrà la classica sfilata e cerimonia di apertura previste prima del gigante mentre tutte le gare e premiazioni verranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook e sul sito internet dello Sci club 70. Queste competizioni saranno le prime della categoria "Pulcini" per il circuito Fisi Fvg 2020-21.

Il Comitato organizzatore, anche in questa 37esima edizione, ha voluto promuovere un'iniziativa di solidarietà che accompagna il “Biberon” da un paio d'anni. Le quote d'iscrizione saranno devolute in beneficienza all'associazione bambini del Danubio Onlus, importante realtà che, nata a Trieste nel 2004, si impegna a facilitare l’accesso alle cure mediche di bambini gravemente malati appartenenti alle famiglie disagiate dell’area danubiano-balcanica.

Il Trofeo Biberon che ha ricevuto il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Forni di Sopra, è organizzato in collaborazione con il Coni e la Federazione italiana sport invernali e con il sostegno di Promoturismofvg ed con il supporto di prestigiosi partners.