A Gorizia si consolidano le ‘Mine Vaganti’

Nel panorama cestistico goriziano, dal 2018 opera una nuova realtà. Si tratta delle Mine Vaganti Basketball Gorizia, associazione sportiva di base che, nata da un’idea di Fulvio Terralavoro, il presidente, e di Cristian Tripodi, vanta già al suo attivo numerose partecipazioni a eventi e tornei, in ambito locale e regionale.

In particolare la formazione ha preso parte - unica società goriziana - al Torneo Acli di Trieste, il più longevo torneo amatoriale di basket del Fvg, e sta partecipando al Campionato regionale di serie A2 organizzato dalla Uisp di Udine.

Con una media di oltre una ventina di atleti impegnati nell’attività, le Mine hanno il loro quartier generale al PalaPacassi di largo Basaglia, a Gorizia, ogni lunedì, dalle 19 alle 21.30.

La società, nel corso del tempo, ha sempre tenuto in grande considerazione persone con disabilità o problematiche di inserimento, che hanno partecipato attivamente e lo faranno anche in futuro. A vario titolo, dunque, anche le Mine portano in giro il nome della Città di Gorizia, evidenziando come il basket cittadino sia vivo e sempre pronto a raccogliere nuove sfide.

“Chiunque volesse partecipare o richiedere informazioni può contattarci tramite la pagina Facebook dedicata (Mine Vaganti Basketball Gorizia), oppure contattare la nostra segreteria al numero di telefono 3450854183”, fanno sapere dalla società.

LA FORMAZIONE. Tripodi Cristian, Devetag Giovanni, Fiorelli Daniel, Albanese Francesco, Fornasier Nicola, Zamolo Marco, Venier Luca, Pignataro Marco, Graziadei Alan, Nadali Simone, Visintin Andrea, Palma Luca, Ferlat Nicholas, Medeot Davide, La Torre Enrico, Milojevic Marco, Bisevac David, Novac Aljaz; allenatore Massimiliano Palli.