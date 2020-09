A Majano il XX Trofeo Modena

Dopo il rinvio causa maltempo della terza tappa in programma il 30 agosto, il prossimo appuntamento con il XX Trofeo Luigi Modena 2020 sarà domenica 6 settembre allo stadio comunale Arturo Verza di Majano, sotto l’attenta regia della Libertas Majano, con l’approvazione del comitato regionale e provinciale della Fidal, in collaborazione con il Centro Regionale Sportivo Libertas Fvg e quello provinciale di Udine, il sostegno dell’amministrazione comunale di Majano. Il Meeting Provinciale Giovanile di atletica leggera sarà riservato alle categorie Ragazzi e Cadetti.

Ogni atleta può partecipare al massimo a due gare ad eccezione dei partecipanti alla gara dei 2000 metri. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il servizio online Fidal entro le 20 di venerdì 4 settembre e comunque confermate almeno 60 minuti prima delle rispettive gare. Il ritrovo per giurie e concorrenti sarà alle 8.30. Alle 9.30, invece, inizieranno le gare, che proseguiranno ininterrottamente fino alle 12.15.

Le gare per i Ragazzi comprendono la corsa ad ostacoli di 60 e i 600 metri piani; ma mentre i maschi si cimenteranno nel salto in lungo e getto del peso; le ragazze saranno impegnate con il salto in alto e il lancio del vortex. Per quanto riguarda le categorie Cadetti, maschi e femmine avranno in comune i 200 piani, i 2000 metri e il salto triplo. La corsa ad ostacoli sarà di 100 metri per i Cadetti è di 80 per le Cadette; ma mentre a queste ultime è riservato il lancio del disco, per gli atleti maschi è previsto il lancio del giavellotto.

Se il tempo sarà clemente, dunque, la settimana sarà ricca di impegni per gli atleti friulgiuliani, che affronteranno solo due giorni dopo la successiva prova del Trofeo, rimandata appunto a martedì 8 settembr