A Monfalcone riprendono le attività sportive

“Riprendono a Monfalcone le attività sportive dedicate ai più giovani, così importanti per il loro benessere psico-fisico dopo il lungo periodo di isolamento e reclusione a casa a causa della pandemia di Covid”. Lo afferma l’assessore allo Sport del Comune di Monfalcone, Francesco Volante, annunciando un primo appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Ricreativa Fincantieri e le Delegazioni regionali della Federazione Hockey del Friuli Venezia Giulia e del Veneto: il Torneo di Hockey Prato e Beach, che si svolge a Monfalcone sabato 12 e domenica 13 giugno.

“La sezione Hockey Prato dell’AR Fincantieri” – spiega il Responsabile Paolo Pacor – “organizza sabato 12, dalle 16 alle 19, al campo della Fincantieri di hockey (via Atleti Azzurri d’Italia) un torneo che coinvolge circa 50 atleti under 12 e under 16, maschi e femmine, che appartengono all’AR Fincantieri, all’ASD Hockey Trieste e all’ASD Patavium di Padova”.

Domenica 13, dalle 9 alle 13, è in programma il Torneo di Beach Hockey, sulla spiaggia di Marina Julia, seguito da un momento conviviale dedicato ai giovani atleti e ai loro genitori, agli accompagnatori e dirigenti, e dalle premiazioni.

Importante l’impatto economico della manifestazione sulle attività commerciali, enogastronomiche e dell’ospitalità di Marina Julia.

“I giovani in questi lunghi mesi hanno pagato il prezzo più alto” – conclude l’assessore Volante – “e il Comune di Monfalcone, insieme alla Consulta dello sport e alle tante Associazioni che operano sul territorio, è pronto a sostenere la ripresa della attività sportive, nella consapevolezza che l’impegno agonistico contribuisce allo sviluppo equilibrato e sereno delle giovani generazioni”.