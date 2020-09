A Pasian di Prato arriva il Rugby nei parchi

Il Rugby Club Pasian di Prato offre una nuova occasione per scoprire la palla ovale, all’aria aperta, promuovendo anche le aree verdi comunali. Si chiama ‘Rugby nei Parchi’ e, per tutti i sabato del mese di settembre, consentirà di provare, gratuitamente, la disciplina a tutti i bambini dai 4 ai 12 anni.

L’obiettivo principale è quello di promuovere lo sport diffuso, destrutturato e accessibile negli spazi verdi del territorio, lavorando sull’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la promozione del gioco del rugby e dei suoi valori.

I parchi, sede naturale del progetto, si trasformeranno per un giorno in luogo di condivisione e di attività sportiva all'aria aperta. Lo spazio nel parco sarà diviso in aree a disposizione dei neofiti che, attraverso un percorso ludico-motorio, svolgeranno le attività sotto la guida di istruttori qualificati del Rugby Club Pasian di Prato, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Rugby nei Parchi è in programma, sempre dalle 17.30 alle 19.30, sabato 5 e sabato 19 settembre al Parco Azzurro di Passons (in via Villalta 66) e al Parco Missio di Pasian di Prato, in via Missio, il 12 e 26 settembre.

Sabato 3 ottobre la grande festa conclusiva, in programma al Polisportivo comunale di Pasian con tutti i bambini che hanno partecipato all’iniziativa. Al termine, immancabile il terzo tempo, un momento di grande condivisione dove tutti faranno merenda insieme.

Informazioni: 380-1470004, info@rugbypasian.it e sul sito www.rugbypasian.it